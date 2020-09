Blogerka je imala potrebu da se obrati svojim pratiocima i objasni zbog čega se odlučila da ovaj korak!

Popularna blogerka Zorana Jovanović poznatija kao Zorannah na Jutjub platformi objavila je video snimak u kom je ispričala sa kojim se problemima susrela u prethodnom periodu.

Nakon raskida sa fudbalerom Danijelom Milićevićem, Zorana se povukla iz medija, ali je redovno kačila storije na društvenoj mreži Instagram gde se nalazi, sa kim provodi vreme, ali iza svega postoji priča koja je šokirala javnost.

Naime, blogerka je mesecima unazad na meti osobe koja je uhodi, koja joj stvara probleme i prati svaki njen korak a čak joj, kako je izjavila, stoji ispred zgrade i provodi vreme.

- Prestala sam da snimam, a to je zato što sam, ja sam sigurna da ljudi znaju da to postoji, ali nisu svesni koliko to ume da bude opasno, ja sam se susrela sa jednim vidom uhođenja. Kada se to izdešavalo, ja sam prestala da pokazujem dosta toga u realnom vremenu, prestala sam da tagujem svoje prijatelje, jer je ta osoba išla redom i kontaktirala sve te osobe iz mog života, mene je maltretirala. Tri godine muku mučim sa tim, to prestaje, pa se opet vraća, muku sam mučila sa time, i dalje. Ja sam počela da cenim svoju privatnost, u nekim situacijama sam opuštena, ali u nekim si jako zategnuta. Kada je bio epicentar, ja sam se povukla, nisam kačila storije ili sam ih kačila u drugom vremenu. Kada sam dolazila u Beograd, budem nekoliko dana, ali se ne tagujem da sam tu, jer sam se plašila za svoju bezbednost - ispričala je Zorana.

Autor: O. Bogdanović