OVO JE BARBARA! Niko nije verovao Brendonu da ima devojku koju pominje godinama, a sada ju je on javno pokazao! (FOTO)

Šok!

Branislav Radonić Brendon ostao je upamćen po mnogo toga dok je učestvovao u rijalitiju "Zadruga", ali nešto o čemu se stalno spekulisalo jeste njegov privatan život, odnosno to da li ima devojku. On odavno ističe da je u vezi sa izvesnom Barbarom, a jednom prilikom je čak ispričao da je to zapravo šifra.

Barbara je samo šifra, to znamo nas dvoje i moj prijatelj. Ona ima drugo ime. Ona studira medicinu i prefinjena je devojka. Jedna veza mi je bila upropašćena u rijalitiju, ne želim da se to desi opet - rekao je Brendon u drugoj sezoni Zadruge.

Međutim, sada je rešio da svima zapuši usta i pokaže ko je zapravo njena devojka, te je javno objavio fotografiju.

Ovo je Barbara - napisao je Brendon!

Autor: N.V.