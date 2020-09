Šok!

Odnos i veza Paule Hublin i Frana Pujasa već danima intrigira sve gledaoce "Zadruge", pogotovo otkako su njih dvoje raskinuli. Od tada su na površinu isplivale svakakve priče, a jedna od njih je da je Fran navodno prevario Paulu dok je ona bila u bolnici i to sa devojkom po nadimku Goldi, koju je doveo u Paulin stan!

- Bila je jedna situacija, sa Goldi, nadimak je devojci. Može, ovako ide priča, ja sam otišla kući kod svojih roditelja, on je ostao u stanu, ja sam završila u hitnoj, jer mi nije bilo dobro, bila sam bolesna kao pas, od stresa, jer nakon što sam došla u bolnicu, nisu mi ništa našli, a sve živo mi je otkazivalo u telu. On je mene pozvao na video poziv, pokazao mi je da prijatelj spava kod njega, on je bio budan celu noć, nije me pitao ni kako sam, cura mu je u bolnici, ali pre toga mi je postavio pitanje, manipulator običan: "Je l' ideš u hitnu u Zagreb ili Varadžin?", on mene kopka nešto, sutradan, jedan dečko koji ide za sveštenika, slučajno ode u Zagreb, i slika meni Peju, Goldi, Fran i njegove pse, i ja ga pitam šta je ovo, on je meni rekao da je ona došla u naselje tamo na cigaru - šokirala je zadrugarka, pa nastavila:

- Ja sanjam da je ta Goldi spavala tamo kod nas i ja dođem u Zagreb, on mene pita kada ću doći i doći, ja dođem, nisam mu ni rekla, sav izbezumljen, ja sam mu rekla da se vrati kući, ja sam ga pitala da li ima nešto da mi kaže, rekao je da nema, ja sam ga pitala da li je Goldi spavala ovde, on mi je rekao samo da je Pejo. A pre toga je pričao da je Goldi k*rvetina, čim je on to sakrio od mene! Da li sam ti išta loše uradila? Dečko je imao curu tri godine i dovodio je u njenu kuću druge cure i varao je! A ona je isto radila, finansirala te je, prema svakoj je isti! I sada si rekao da si iskorišćavao cure zbog para i svega! Cura ti je u bolnici, a ti spavaš sa k*rvama! - pričala je tada Paula.

Upravo devojka po nadimku Goldi se oglasila i poslala nam poruku koju je imala da uputi Pauli, ali i Franu. Ono što je poručila prenosimo u celosti:

- Poštovanje, najlepše vas molim da ove gluposti prestanu, krajnje je neprimereno da se priča da sam ku*vetina i da se nazivam ostalim pogrdnim rečima, pogotovo s obzirom na to da nikad nisam imala ništa sa Franom, kod njega sam došla samo zbog Peje, s kojim sam došla i spavala na kauču. Ponavljam, spavala. Lepo vas molim da Paula prestane da izmišlja jer ću biti primorana sudski da se obračunam sa njom, a verujem da to ne bi želela. Hvala unapred - poručila je Goldi.

Autor: N.V.