U šoku zbog onoga što je zadesilo densera!

Gagi Đogani uhapšen je pre dva dana, nakon što su kod njega pronađene dve kesice kokaina, ali je iste večeri pušten iz pritvora. Ovim povodom oglasio se Gagijev kolega, nekadašnji prvi komšija i prijatelj Sani Trik Fx.

On je prokomentarisao čitavu situaciju u kojoj se našao Gagi, koji je i ranije imao problem sa narkoticima.

- Čuo sam se sa Gagijem, šta više, video sam se sa njim, dobro je. Mogu samo da kažem da nije koristio drogu, ono koliko ja znam. On jeste to kupio, i eto ima problem sad, ali sam će to da reši, i to je to. Žao mi je što je ponovo pao pod uticaj svega toga, ali rešiće sam svoje probleme. Naravno da sam iznenađen. Šta drugo da komentarišem. Rekao sam mi da mora biti jak, da ne ide dalje tim putem gde je sad krenuo i nadam se da će uspeti u tome - poručio je Sani.

Autor: M.K.