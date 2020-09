''SVAKO IMA SVOJU MUKU...'' Sloba Radanović progovorio o Gagijevom hapšenju zbog kokaina! Evo šta je poželeo Luninom ocu! (FOTO)

Smatra da ga je muka naterala na ovo!

Pevač Sloba Radanović prokomentarisao je situaciju u kojoj se našao Gagi Đogani, koji je uhapšen 16. septembra, kada je policija kod njega pronašla dve kesice kokaina. Radanović, koji je tokom Zadruge 1 bio u vezi sa Gagijevom ćerkom Lunom Đogani, ističe da mu je krivo zbog situacije u kojoj se našao denser.

Sloba je pružio podršku Gagiju i poželeo mu da se što pre izvuče iz situacije u kojoj se našao. Pevač je naglasio da ljudi gledaju posledice, ali da iza svega stoji i neki uzrok.

- Jednom smo se čuli, pričali smo. Kod nas su ljudi prvi da osude uvek. Ako je to uradio, ako je to istina, naravno da mi je krivo. Bilo ko da to radi, meni je krivo da se oda tome, ali sa druge strane, ko zna šta čoveka natera na to, te muke i jade - rekao je Radanović.

- Sad će neko da kaže: "I ovaj živi teško, ali on se ne drogira". Da, ali nismo svi isti, neko to podnosi teže, neko lakše, svako ima svoju muku i svi gledaju samo posledice, niko ne gleda uzroke. Uvek postoji neki uzrok zašto se to dogodilo. Želim mu iskreno da se izvuče iz svega toga - zaključio je Sloba.

Autor: M.K.