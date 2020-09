BOLNA ISPOVEST TANJE SAVIĆ Mesecima nije videla sinove, sad joj ne daju ni da ih čuje:"Noćima ne spavam, samo maštam da ih ZAGRLIM"

Ni slutila nije da će suprug dati sve od sebe da je odvoji od sinova.

Pevačica Tanja Savić mesecima prolazi kroz pravu agoniju - suprug Dušan Jovančević joj je još u aprilu, bez njenog znanja i pristanka, odveo sinove u Australiju i od tada ih nije videla. Čuje ih povremeno, kad Dušan ili članovi njegove porodice to dozvole, a sada je prošlo više od nedelju dana kako nije čula sinove Maksima i Đorđa. Ipak, odlučna je i spremna da se za njih bori, a dodatnu snagu joj daje ogromna podrška nakon što je javno priznala kroz šta godinama unazad prolazi s suprugom i članovima njegove porodice.

- Svaku noć ležem i budim se sa svojom decom u mislima. Sanjam ih svaku noć, iako veoma malo spavam, sanjam kako su mi došli i kako se grlimo i smejemo zajedno. To mi daje još veću snagu da nastavim da se borim - kaže Tanja, koja danima nije čula decu.

- Evo, već su prošli dani kako ih nisam čula. Posle bezuspešnih poziva na koje niko ne odgovara sam već navikla. Ali to me je učinilo mnogo jačom. Shvatila sam da su ljudi postali u tolikoj meri zli da sebi daju za pravo da bukvalno rukovode decom, naravno da postoje i roditelji koji, ma koliko bili u lošim odnosima, uvek stavljaju interes dece na prvo mesto. Očigledno je da ovde porodica mog bivšeg supruga ne razmišlja da time što im uskraćuju kontakt sa majkom jako šteti deci za njihov sadašnji, a i budući razvoj. Mislim da ne treba da napominjem da je majka ta koja igra važnu ulogu u životu deteta. Vidim da deca jako pate bez mene, ali mogu da primetim i da su usvojili novu veštinu, a to je da muškarci ne plaču, što je potpuno pogrešno jer svi smo mi živa bića, a plakanje je način pražnjenja, u suprotnom, kada se suzdržimo od plača, naše biće pati pa se sav bes sakuplja u telu i prelazi u otrov koji se kasnije pretvara u agresiju. Imala sam taj primer ispred sebe svih ovih godina i tačno znam kako izgleda muškarac koji je naučen da treba da potiskuje svoje emocije odmalena. Nažalost, ti ljudi su danas jako agresivni, misle da ih nije lako shvatiti, čak postanu i nasilnici. A najmanje što mogu da želim je da moji dečaci postanu takvi.

Priznaje da često zamišlja trenutak kada će prvi put, posle više meseci, videti svoje sinove.

O da, vrlo često zamišljam taj trenutak. I mislim da će me srušiti kada mi se zalete u zagrljaj. I da će sve ovo biti kao neki ružan film čiju ćemo traku baciti i zapaliti. Mislim da će ova odvojenost ubuduće doneti samo lepe stvari za nas troje.

S Dušanom je do sada imala mnoštvo problema, ali nikada nije ni pomislila da bi bio spreman na to da je odvoji od dece.

- Ruku u vatru bih dala da mi neće uraditi to što mu ja nikada u životu ne bih uradila. Uvek polazim od sebe. Ne čini drugome ono što ne bi želeo da tebi drugi čine. Stalno sam se time vodila. Nikada nisam mogla ni da zamislim da bi mi to ponovo uradio jer sam potrčala za decom kada se to dogodilo prvi put. Znao je da samo tako može ponovo da me vrati u svoj život, ucenjujući me sa decom.

Iako Dušana posle svega što joj je priredio ne želi ni da vidi ni čuje, ipak mora da bude u kontaktu s njim.

- Nažalost, moram da okrećem njegov broj jer deci nikako nije želeo da kupi telefon da bi imali komunikaciju sa mnom. Znači, sve je još uvek pod njegovom kontrolom, od njega isključivo zavisi hoće li se sažaliti i dati da ih čujem. Mnogo puta se dešavalo da čak govori kako deca ne žele da pričaju sa mnom, želeći da me tim rečima dotuče, ali mi je sve ubrzo bilo jasno i shvatila sam kakvu igru igra.

Autor: D.T.