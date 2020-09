Iz svakog zdravstvenog problema do sada izašla je kao pobednica, a svi je bodre da tako bude i ovaj put.

Pevačica narodne muzike Nada Obrić godinama unazad bori se s karcinomom, koji je svaki put uspela da pobedi... Međutim, bolest joj se ponovo vratila.

- Ako ti kažem da i lekari čudno gledaju u mene, kako sam sve to podnela, onda... Šta je problem - ja ne dam lošim ljudima, sa lošom energijom da su blizu mene. Ne dam ljudima kojima je umro stric od iste bolesti, baba, tetka, strina - te priče ne dam. Ne dam uopšte negativnu energiju blizu sebe! Možeš da dođeš da se družimo, da pričamo o svemu i svačemu, ali ne o mojim bolestima! Postoji za to noć, kad ostanem sama... To šta će biti ako bude, to ostavite za vreme ako bude. Bavite se današnjicom, nemojte puno zalaziti u prošlost - objasnila je Nada u emisiji "Magazin in", a potom odgovorila na rečenicu Jelene Trivan koja je istakla da život nije samo "čekati kraj" jer da je tako, onda bismo svi trebalo da "završimo odmah".

Ako je tako, onda sam davno trebala leći, ovo je meni četvrti po redu karcinom... A jedan veze s drugim nema. I šesta će operacija sada! Ja tešim svoju decu, prijatelje - rekla je Nada, koju su voditeljka i gosti nagradili aplauzom.

