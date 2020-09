Na ivici suza, vidno uznemirena, Slovenka je otvorila dušu i otkrila šta zaista misli o ćerkinom izboru partnera.

Zadrugarka Aleksandra Nikolić od početka rijalitija našla se u žiži dešavanja zbog bliskog odnosa sa Kristijanom Golubovićem, ali i ljubavne afere sa Filipom Carem. Turbulentnom odnosu došao je brzo kraj, a mi smo kontaktirali Aleksandrinu majku kako bi nam prokomentarisala njihovu relaciju.

Neću biti pristrasna, doživela sam veliki šok! Posle njegovog prijanstva sam uvidela njegovo pravo lice, da ne kažem da dečko nema dobru dušu, daleko od toga, ali je veliki je manipulator, gledao je ovaj rijaliti i on i njegova devojka Monika, oni su to dobro videla kako treba to da rade. Velika je manipulacija i sa njene strane. Drugo, što on je hteo da iskoristi moju Aleksandru i okalja joj obraz, on zna da je ona bila u prethodnoj sezoni i da je ničije ruke nisu dotakle. Jako je povodljiva osoba, masovno i moje komšije i prijatelji pričaju za njega. Filip kao Filip je simpatičan i zanimljiv i privlačan je za ženski rod, ali džaba sve to kada on ima dva lica, on je jednostavno manipulator! Izvinite sva drhtim! On je bio sa Sandrom, razgovarao je, ja sam videla da se zaljubila, ono što je Sandra tamo, ona je takva i napolju, ona ne ume da glumi. Ja imam dve ćerke i uvek u životu moje dete bude razočarano, okrivljaju je za nešto što nije. Pričam kao roditelj, moje dete se bori sama od 18 godine, Bogu hvala da je to prošlo, ali ona se borila za svoju majku i izlečila me je svojom borbom, ona je probijala zidove, prošla je toliko u životu. Ja nisam slepica, meni se sve to izdešavalo od svih stresova zbog njenog osoba. Sve je vrlo providno po pitanju mnogih igrača, ja ne znam koga mogu da smatram za prijatelja moje Sandre – izjavila je Slovenka, a potom i dodala mišljenje o Aleksandrinom odnosu sa Kristijanom:

- On je i sam rekao da ga je jedan naš zajednički prijatelj zamolio da čuva Sandru i eto, moje dete je takva duša, ja se nadam da će se moje dete okaniti dobrote. Ja želim da se moje dete očeliči. Što se tiče Kristijana, on je stari boem, spomenuo je mnoge ljude koji su bili moji prijatelji, kojih nažalost više nema. Marija je rekla da je moje dete zaljubljeno u Kristijana! Ja o mnogim dosta toga znam! Ja se razmišljam da nju tužim, nikada nisam za sebe to radila, ali ona je rekla da je moje dete zaljubljeno u Kristijana! U grobu sam mogla da budem zbog te njene reče! Hvala mu što je uvek tu da zaštiti moju Aleksandru.

Autor: Ognjen Bogdanović