UDALA SE FOLK PEVAČICA Biljana Sečivanović stala na ludi kamen u 44. godini i zablistala u PRELEPOJ VENČANICI, pogledajte kako izgleda! (FOTO)

Konačno su položili bračne zavete!

Poznata folk pevačica Biljana Sečivanović (44) udala se danas za svog dugogodišnjeg partnera Aleksandra Nedića! Mlada je, po starom dobrom običaju, blistala u beloj venčanici, a par se venčao u Grockoj, u prisustvu kumova i najbližih članova porodice i prijatelja.

- Ljubav ne zna za vreme i godine i ako je to to da tada izgovorim 'da' ja ću ga izgovoriti tada jer ja to ne radim zbog drugih i ne osvrćem se na komentare bilo koje prirode - ispričala je pevačica nedavno.

Podsećanja radi, Biljana i Aleksandar verili su se pre dve godine u Dubaiju, nakon čega su otpočeli zajednički život u velelepnoj kući u Vinči, gde žive sa decom iz prethodnih emotivnih veza - njenim sinom Matejom i njegovom ćerkom Nikolinom.

Autor: D.T.