Da li će joj dečko preći preko ovoga?

Bivša učesnica ''Zadruge 3'' Tara Simov posvetila se svojoj muzičkoj karijeri, a mi smo je uhvatili danas na snimanju spota za njenu pesmu ''Largo''. Tom prilikom, Tara nam je otkrila da njenom dečku Lazaru zasigurno neće biti milo kad bude video ovaj spot.

- Sve teče po planu, iako kasnim, jurim... Mislim da se mom dečku apsolutno neće videti scenografija, ni scenario uopšte. U pesmi sam erotična, manje emocija ima... Ima previše muškaraca u spotu, imam manekene i plesače, tako da ne znam koliko će to njemu odgovarati. Još mu nisam ništa rekla, tako da: ''Izvini, ljubavi''. Pesma nije nikome posvećena - rekla je Tara i dodala:

- Ja sam veliki hedonista i volim da mi je sve potaman. Najmanje da mi nešto izklizne iz šina, ja sam tu pakao... To je apsolutna depresija, napadi panike, smaram ljude da mi je pakao u životu. Dva dana mi je bio pakao. Mučno je bilo organizovati sve, ali sada je sve dobro - kaže bivša zadrugarka i otkriva ko joj od nekadašnjih cimera iz Bele kuće najviše pomaže i pruža najveću podršku na početku njene muzičke karijere.

- Najveću podršku imam od Milana Petkovića. On bukvalno nije spavao noću, po ceo dan je bio sa mnom u studiju. Pomogao mi je on, kao i Mirko Gavrić. Stavrno su mi pomogli i da iznesem emociju u pesmi i da sve to zvuči kako treba. Mirko i Petković su bili sa mnom veći deo ''Zadruge'' i to je totalno drugačija konekcija i povezanost, nego u spoljnom svetu. Sećam se kad smo snimali pesmu ''Neprijatelj'', Mirko mi je rekao da ništa ne valja što smo snimili i došao je u studio, a onda je rekao: ''Ajmo sve ispočetka''. Mirko je mene mučio još četiri sata, govorio mi je: ''Hoću emociju, seti se ovog, seti se onog''. Ja sam već bila izmučena, mada imam sasvim dovoljno talenta za komercijalu. Ne umem da iznesem to baš sa emocijom, ali me je Mirko nagazio. Tu je uz mene celo treće dva. Svi sa kojima sam ostala posle ''Zadruge'' u dobrim odnosima su uz mene - poručila je Tara za Pink.rs, a ceo intervju pogledajte u nastavku:

Autor: M.K.