Govorila je i o svom zdravstvenom stanju.

Jedan od najpoznatijih tekstopisaca na našim prostorima Marina Tucaković otkriva da je počastvovana što je bila deo predavanja na fakultetu, ali da nikada nije imala afinitete da se ozbiljnije bavi književnošću. U studentskom kulturnom centru održano je predavanje iz pop književnosti gde je jedna od tema bio i rad Marine Tucaković. Studenti su analizirali Marinine pesme, a ova vest ju je posebno dirnula.

- Verujte mi, prijatno me je ta vest iznenadila, bez obzira na to kakve analize budu - pozitivne ili negativne. Drago mi je da nas neko smatra ozbiljnim umetnicima... Mi tekstopisci jesmo umetnici i pregurali smo mnogo predrasuda, bilo je tu i kritika i loših prognoza, kao što raznim drugim ljudima zameraju svašta u njihovim profesijama. Može da ima svako svoje mišljenje, hvala bogu, ali je bitno da ne slušate stalno one koji kritikuju jer mogu lako da vas obeshrabe. Dok je još bila Jugoslavija, bavila sam se ovim poslom i tada je bilo puno kritika, ali su moji rezultati uvek bili moje merilo i pokazatelj koliko vredim - rekla je ona.

Iako mnogi smatraju da bi trebalo da napiše knjigu o svom životu, Marina skromno poručuje da nema te afinitite.

- Ja jednostavno volim muziku i reči koje se pišu na tu muziku. Beležim neke svoje misli, a sad ozbiljnom književnošću da se bavim, nemam želju, niti osećaj za to. Imam običaj da beležim misli, ali to je samo u vidu nekih teza, međutim, neka knjiga nije u domenu mojih interesovanja - izjavila je Marina.

Marina se osvrnula i na trenutnu situaciju kada sve stoji što se tiče muzičkog sveta usled pandemije, pa samim tim i ona brine za finansije.

- Kod mene nema pevača da dolaze i traže pesme, možda neki nagoveštaji, ali trenutno znam da je teško izgurati i za njih, kao i za nas. Međutim, jedan čuveni ekonomista je rekao da u krizi ne treba raditi ništa, pa je red i to da probam... Naravno da se plašim za finansije ukoliko ovo potraje, a već dosta traje. Videćemo, šta da kažem, biće valjda nešto - dodala je ona.

Pandemija virusa korona otežala je Marini i odlazak na redovne terapije, s obzirom na to da se već godinama hrabro bori sa kancerom.

- Dobro je zdravlje, gore-dole. Čuvam se veoma, terapije su mi otežane, ali šta da radimo, tako je svuda u svetu. Za mene čak ni ova izolacija nije nešto depresivna, jer sam inače uvek više bila kod kuće i ne pada mi teško da budem i sada - kaže Marina Tucaković.

Autor: M.K.