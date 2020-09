Mikijev brat otkrio i da je upoznao majku njegove naslednice.

Pčelar iz Kupinova Miki Đuričić samo nedelju dana pred početak rijalitija dobio je ćerkicu, a kako porodica tvrdi, malena Dunja mu je sada prioritet. Miki Đuričić i ove sezone je učesnik “Zadruge”, samo što ovoga puta nije ušao zbog svojih prohteva, nego kako bi inkasirao zbog ćerke. Kako njegov brat od strica Bogdan Đuričić otkriva, Mikija su svi podržali i navijaju da ostane što duže.

- On uvek radi kako hoće. Ali podržavamo ga svi, sad je dobio dete pa mora i o tome da misli. Mislim da je prevashodno ušao zbog Dunje, zbog finansija. Ima lep povod ovog puta i navijamo da ostane do kraja. Ne verujem da je tu u pitanju zadovoljstvo, ušao je iz materijalnih razloga.

Bogdan ponosno tvrdi da rođaka nikada nije video tako emotivnog kao kada je postao otac.

- Koliko sam video, totalno se raznežio, priča o ćerki po ceo dan. Drago mi je što je sada totalno drugačiji. Otkad je otac, smekšao je, ne znam uopšte kako bih opisao. Sav je srećan, pokazuje snimke, gleda da li Dunja liči na njega i smeši se. Ona je još mala, ali eto, nikada nisam video Mikija ovakvog - priča Đuričić i dodaje da poznaje i partnerku sa kojom je Miki dobio ćerku, a koju krije od javnosti:

- Znao sam za trudnoću od samog početka. Miki i ja smo odrastali zajedno i imamo takav odnos, sve mi je ispričao. I nju poznajem, ne mogu da kažem da se znamo nešto dobro, ali znam ko je. Miki i ona imaju stvarno normalan i skroz korektan odnos, dogovaraju se sve oko deteta, nema tu šta.

Miki je tokom nošenja nanogice i boravka u kući započeo biznis sa mangulicama, a sada je obavezu da brine o životinjama preuzeo njegov otac Mirko.

- Mirko je kući pa sada brine o svemu. Nije to neka ogromna obaveza, nije strašno, može on to sve sam da završi - kaže Bogdan i dodaje da je Mikijev otac već navikao da mu je naslednik u rijalitiju:

- Mirko je navikao da bude sam, nedostaje mu Miki normalno, ali on se, baš poput sina, na sve brzo prilagodi.

Autor: M.K.