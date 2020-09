''MOJA JE ZADNJA'' Seka otkrila šta joj najviše smeta kod supruga Veljka, pa priznala šta radi kad uzme njegov telefon u ruke! (FOTO)

Pevačica priznaje da ju je njen bračni partner mnogo promenio.

Muzička zvezda Seka Aleksić ugostila je ekipu emisije ''Premijera - Vikend Specijal'' u svom luksuznom domu u Staroj Pazovi. Reporter Nemanja Vujičić sa Sekom je razgovarao o brojnim temama, a ona je bila raspoložena da nikad iskrenije i detaljnije govori o svom odnosu sa suprugom Veljkom Piljikićem, njihovom braku i sinovima - Jakovu i Jovanu.

Na početku razgovora, Seka je govorila o prijateljima sa estrade, kao i krizi koja je zavladala u njihovoj profesiji usled pandemije korona virusa.

- Najviše je uticalo na moju profesiju. Iskreno, ja to na drugi način gledam. Sve što se dešava, od Boga je. Ukoliko čovek da ih prepozna, blago njemu, ako ne zna, teško njemu. Kad ne radim, gledam da budem što više kod kuće. Mnogo godina unazad sam radila, pa mi je ovo dobrodošlo da se odmorim. Ali sad bih mogla malo da počnem i da radim. U ovom poslu nisu svi dobri, ali moj suprug i ja nikad na tako nešto nismo naišli. Slađa Alegro mi je prijateljica, sa njom se družim, sa Adilom se družim. Slađa je moja srodna duša i sa njom mogu o svemu da razgovaram. Kroz ove godine se toliko puta desilo da imamo neku sličnu stvar, više ni ne šaljemo jedna drugoj - rekla je pevačica i otkrila da li je razmišljala da, poput pojedinih njenih kolega, pronađe dodatnu profesiju.

- Nisam o tome razmišljala, iskreno. Pored mog javnog posla, moj suprug i ja imamo neke privatne biznise. Biti majka i domaćica je najteži posao, tako da kad ne radim dovoljno je da budem to - rekla je ona i progovorila o odnosu sa suprugom.

- Imala sam sreću da nađem srodnu dušu. Ja sam impulsivna, a Veljko je smiren i stvarno je uticao na mene da se promenim. Okruženje dosta utiče na to. Idealno ne postoji, kad biste me pitali šta je njegova mana, jedino je ti što kasni. Jedina stvar koju mu ja zameram, retko kad se mi raspravljamo. On mi nekad kaže da mi nešto lepo ne stoji, a onda ja kažem da je fenomenalno i da ću obući. Moja je zadnja, nekad mi ne prija kad mi nešto tako kaže. Nikad nisam imala kiks kad sam ga poslušala, on je u pravu. Nama je 10 godina tako brzo prošlo... Poverenje je na prvom mestu i ako tu sve dobro funkcioniše, nema razloga da ne bude dobro. Mi smo prvenstveno dobri drugari, ništa ne krijemo jedno od drugog. Ranije sam možda slagala, sada ne, mnogo me je promenio. Veljko je karakterno jak. Veljko mi uglavnom kupuje cveće, mada neki dan je došao i kupio mi sportske haljine, ja se u tome ne pronalazim, nije tip da kupi neku glamuronu haljinu i to. On bi pre kupio neku čokoladicu i cveće - kaže Seka i dodaje da se ne plaši da će je suprug prevariti.

- Veljko je jedinstven, drugačiji. Ne plašim se, on može da ode i da uradi ako to hoće. Ja nisam neko ko podržava prevare. Bolje dobar razvod, nego loš brak. Ja sebe vidim u skladnom braku sa suprugom. Mogla sam da imam multimilione, ali sam ponosna što imam njega da sve zajedno stvorimo - rekla je pevačica i dodala:

- Moj suprug može uvek da pogleda moj telefon, kao i ja njegov. Kad nemam svoj telefon pri ruci, ponekad uzmem Veljkov da odem na Fejsbuk ili bilo gde. U laži su kratke noge, sve se sazna kad se ljudi najmanje nadaju - kaže Seka i otkriva da sa svojom porodicom živi svoj san.

- Moj san o potomstvu se ostvario. Ja sada živim svoj san, a sebe zamišljam kao majku četvoro dece - tri sina i jedne ćerke. Nadam se da će Bog da usliši to - poručila je Seka i progovorila o vaspitanju sinova.

- Ne kažnjavam decu. Jovan je beba, Jakov ima četiri godine, ali nisam došla nikad u situaciju da ga kažnjavam. Kad su ozbiljni razgovori, uglavnom Veljko priča sa njima. Kroz razgovor sve možete. Hvala mojoj mami za svaki šamar i prut, ja sam kao dete naučila da ne smem da lažem. Jovan je dete koje ne plače, stalno je nasmejan.

Autor: M.K.