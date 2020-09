''Svim silama ću se truditi da mu oduzmem pravo da viđa dete'' Nadežda BESNA KAO RIS zbog Tome i Dragane! Ukoliko dođe do njihovog poljupca, udariće ga tamo gde najviše BOLI!

Crno mu se piše!

Pevačica Nadežda Biljić ubeđena je da zadrugarka Dragana Mitrović želi da sa Tomom Panićem napravi priču, a svom izabraniku ne može da oprosti što se nije držao njihovog dogovora da se neće u Beloj kući zbližavati sa nekog ukućankom.

- Nisam dobro, ponovo sam počela da pijem lekove za smirenje. Toma nije imao priliku da priča, ja imam novootkriveni dijabetes, na insulinu sam do kraja života. Dobila sam to u trudnoći. Hvala bogu, nisam upala u komu, nisam došla do toga - počinje priču Nadežda za ''Premijera - Vikend Specijal i dodaje:

- Ljuta sam na njega zato što je dozvolio da mu neko na takav način priđe da pravi priču. Imali smo dogovor da ne provodi vreme samo sa jednom devojkom da se ne bi pravile priče. Samo očekujem da se ponaša kao čovek koji kod kuće ima porodicu. Ona pokušava da napravi priču kao da tu nešto postoji. On nijedne sekunde ne sumnja da njega neko namešta. Gde god je on, ona se stvori, obleće kao kobac. Ako želi nešto sa njom, to će mi objasniti. Osećam se izdano, prodano... Rekao mi je da nije budala da bude sa nekim po 24 časa - kaže Biljićeva i otkriva kakav su dogovor imali pre nego što je on ušao u ''Zadrugu''.

- Mi smo oboje posesivni, ljubomorni, svađamo se oko toga. Imali smo plan da kupimo kuću kad izađe, da se fokusiramo na moju karijeru, da se sve obezbedi detetu. Ja sam mu dala sve u ruke da radi šta hoće. Ja ne mislim da je on zaljubljen u nju, ali s njene strane postoje simpatije. Ako dođe do poljupca, ja ću se svim silama truditi da mu oduzmem pravo da viđa dete, neće niko moći do mene da dođe - rekla je Nadežda i otkrila sa kakvim se problemima susreće njihov sin Longo koji je prevremeno rođen.

- Moje dete je disalo na aparatima, jako je bilo kritično stanje, hrani se sondom, ima problem sa jednjakom i plućima, ne hrani se normalno. Dete je živo i zdravo, živahno je, hvala Bogu. Trebalo je da se radi sonda u želudac, ali je bio jako mali, imao je samo kilo i 30 grama kad se rodio. Nadamo se da će sve biti kako treba. Toma u Kini ima dete od 5 godina, sada mu je zabranjeno da vidi to dete, video ga je poslednji put kad je imao samo tri meseca - kaže Nadežda i otkriva da li je u kontaktu sa Tominom porodicom.

- Naravno da sam u kontaktu sa Tominom familijom, ali sada ću malo da se udaljim, jer ne želim da slušam pravdanje Tominih postupaka. Miću ću tužiti, jer me je psovao, a ja nisam u rijalitiju. Ne zanima me da li će doći do konflikta između Mikija i Tome.

