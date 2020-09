Njegova devojka je u Zadruzi!

Bivši zadrugar Jovica Putniković imao je tešku saobraćajnu nesreću. Kako saznajemo, on je pao sa motora, a lekari se bore za njegov život. Inače, njegova devojka Maja je učesnica aktuelne sezone "Zadruge", a upravo on ju je ispratio do kapije Bele kuće.

Njegova sestra Maja objavila je njegovu sliku sa potresnom porukom.

Ne daj se, bato moj. Voli te sestra - napisala je ona.

Autor: N.V.