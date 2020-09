JEDAN MANJE: Zadrugu je sinoć napustio ON, ova zadrugarka je dobila loše vesti, a IGRA ISTINE je začinila sve! Burna noć za nama! (VIDEO)

Sve u jednoj noći

Prošlu noć u Zadruzi obeležilo je izbacivanje manekena Milomira Ćukovića Mila. On je bio nominovan sa Paulom Hublin. S obzirom na to da nikome od njih dvoje glasovi nisu duplirani, jer su u igrici bili podjednaki, Darko Tanasijević je pročitao koji zadrugar napušta imanje i to je bio MIlo.

Pre izbacivanja, voditelja Darko Tanasijević je razgovarao sa Monikom Horvat i Vukom Mobom o aktuelnim temama na imanju. Monika je pričala o odnosu sa svojom devojkom Jovanom Tomić Matorom i sa Filipom Carom ali i tome kako bi volela da se druži sa Matorinom bivšom devojkom Sanjom Stanković, dok je Vuk komentarisao Ljiljanu Stevanović LIli i sukob koji je imao sa njom.

Pored izbacivanja i intervjua zadrugara sa Darkom, prošlu noć je obeležila improvizovana Igra istine Lepog Miće, koji je postavljao škakljiva pitanja zadrugarima, a kao nagradu su dobili poklon od Velikog šefa.

Mića je prvo pitanje postavio Kenanu Tahroviću, a nakon toga su se nadovezivala pitanja svim zadrugarima.

Ono najteže što se dogodilo sinoć jeste obaveštenje Velikog šefa za Maju Marković, a to je da je njen verenik, inače bivši zadrugar, Jovica Putniković doživeo tešku saobraćajnu nezgodu motorom. Maja je izašla na kapiju, a posle nekog vremena se vratila i saopštila zadrugarima u kom je stanju Jovica, te istakla da nije životno ugrožen.

Kako je sve izgledalo pogledajte u video-snimku u nastavku teksta.

Autor: N.B.