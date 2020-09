Šokiraćete se!

Protekle noći održano je izbacivanje iz Zadruge, a odlukom glasova publike od svojih cimera, nakon dve nedelje od ulaska, morao je da se pozdravi maneken Milomir Ćuković Milo. On je privukao veliku pažnju ženskog dela publike, s obzirom na to da zbog posla kojim se bavi mora da vodi računa o izgledu, a ostaće upamćen i po svađama sa Tomom Panićem, njegovim kolegom.

Milomir je inače svetski poznat model, koji je krasio gotovo sve piste, a najponosniji je na saradnju sa Armanijem i Philipom Pleinom. Do skoro je bio u vezi sa trenutnom misicom Ukrajine, a razlog raskida je bila njegova ljubomora, s obzirom na to su povremeno bili prinuđeni da budu razdvojeni, a on nije mogao da se nosi na njenom popularnošću i sumnja da ga je, zbog svega što njen posao nosi, možda i prevarila. Ljubomoran je i ume da napravi scenu u javnosti i pobije se zbog devojke. Prisetio se neprijatne situacije u Indiji:

- Bio sam u vezi sa Korejankom, otišli smo na večeru i, nakon toga, seli smo u auto, ja krenem da je poljubim, kad vidim crne nindže kako su mi opkolili auto. Ona krene u rikverc i udari jednog od njih, dok je drugi uperio pušku u mene, bio sam ubeđen da se radi o policiji, ali su zapravo bili kriminalci. Ona je doživela šok - ispričao nam je Milo pre ulaska u Zadrugu, a šta će se dalje dešavati sa njim, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.V.