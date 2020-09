Kako ističe, težak period je pred njima.

Policijski general Dragiša Simić protekle noći gostovao je u emisiji "Hit Tvit" na televiziji Pink, gde je prvi put progovorio o skandalu o kom Srbija bruji već nekoliko dana. Naime, kako je poznato, on je imao žestoku svađu sa svojom ljubavnicom Ljupkom Stević, pevačicom, koja se završila tako što je ona njega, kako on navodi, udarila u predelu usne, a onda mu razlupala dva automobila i nanela mu veliku štetu. Ljupka je zbog svega dobila zabranu prilaska i komunikacije sa generalom, kao i prekršajne prijave.

General je za Informer otvoreno priznao da je sve to sada iza njega.

- Bio sam sa Ljupkom, ali ta veza je sada iza mene! Kajem se što sam sve ovo uradio porodici! Kriv sam i spreman sam da snosim posledice. Moja žena i deca nisu zaslužili da prolaze kroz skandal! Potrudiću se da se iskupim porodici za sve što im se dešava zbog moje slabosti. Razgovarao sam sa suprugom, sve sam joj objasnio i ispred nas je težak period. Nadam se da ćemo ga prebroditi - priča general policije.

On objašnjava šta se tačno desilo u sredu uveče kada ga je Ljupka nabola u glavu, a zatim mu polupala kola.

- Optužila me je da je varam! Počela je da pravi haos i da me udara! Čak je pokušala da me izazove da i ja nju udarim. Naravno, to mi ni u jednom momentu nije palo na pamet. Izašao sam iz stana sa rukama na leđima dok me je ona tukla. Samo sam želeo da se sklonim dok se ne smiri. Mislio sam da će je ljutnja brzo proći, međutim, njen bes je eskalirao. Izašla je napolje i polupala kola. Srećom, automobili koje je uništila su osigurani, tako da će osiguranje nadoknaditi štetu - kaže Dragiša.

NIJE HTEO DA PRIZNA KOLIKO SU BILI ZAJEDNO - Ne želim da ulazim u detalje mog odnosa sa njom, niti da pričam o tome koliko smo dugo bili zajedno. Neću ni da komentarišem njene izjave. Mnoge stvari koje je iznela nisu istinite, ali neka joj bude - rekao je on.

