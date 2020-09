DARKO I JA ZNAMO KROZ ŠTA SMO PROŠLI Indi otvorila dušu, pa progovorila o gubitku kilograma: Drugarice me ne prepoznaju (FOTO)

Uspela je u svom cilju

Pevačica Indira Aradinović Indi prošla je kroz pakao kada je otišla na operaciju želuca, koja je krenula pogrešno, pa se onda borila za život. Srećom, uspela je da se izbori sa svim nedaćama i sada izgleda bolje nego ikada, što joj mnogi kažu.

- Zadovoljna sam svojim izgledom i onim što sam postigla, pogotovo time kako sam došla do željenog cilja. Pohvalila bih i svog kolegu Darka Lazića za njegove rezultate, jer samo mi možemo da znamo kroz šta smo sve prošli - rekla je Indi, pa se osvrnula na zdravstvene probleme:

- To možda izgleda sjajno i bajno, ali kada je došlo do komplikacija tada je usledio pravi pakao. Imali ste prilike to da vidite na mojim fotografijama iz bolnice. Sada je sve iza mene i hvala bogu na takvom iskušenju jer sam izašla iz toga još jača. Dosta mojih drugarica kada me vidi ne mogu da me prepoznaju. Baš sam skoro imala situaciju na aerodromu. Prijateljica me je prepoznala po kosi, a ne po figuri, eto toliko sam sam istopila - s ponosom je rekla pevačica.

