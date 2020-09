''SAMLEO ME OVAJ NAČIN ŽIVOTA!'' Mira Banjac teško podnosi situaciju sa koronom, a ove reči pokojne koleginice će joj uvek odzvanjati u glavi!

Teško joj pada život u doba pandemije.

Čuvena glumica, Mira Banjac posetila je Festival evropskog filma na Paliću, iako je isprva mislila da ove godine ipak neće prisustvovati ovom događaju zbog čitave situacije sa korona virusom, a kako kaže, teško joj pada način života u doba pandemije.

- Samleo me ovaj način života u koroni. Dugo me nije napuštao optimizam, ali predugo ovo traje, a ništa se ne zna. Čovek oseća, strepi šta li se tu iza brda valja. No, iskreno se nadam da će i nešto dobro isplivati. Dobro za život, dobro za običnog čoveka. Nadam se, verujem… To me i u životu nosilo i vodilo kroz sve i svašta. Dobro, nekad malo i pokleknem - rekla je legendarna Mira.

Kaže, nagrada za životno delo gotovo uvek, više ili manje, donese fleš-bekove, iskrsne iz sećanja ponešto od onog što si radio, živeo, što si umeo ili nisi umeo, što je bilo teško, što nije bilo problem uprkos ogromnom izazovu i bremenu.

- Niko ne kaže da je život lak, ali to ne znači da nije lep. Naprotiv. Malo snage, hrabrosti, iskrenosti, dobre volje i poštenja – i što bi se reklo, svet je tvoj. Nagrade su i potvrda da si bio, nešto uradio, da nisi zalud vazduh disao i zemljom hodao. A za mene je ipak najveća nagrada ono što sam ostavila u ljudima. Najvažnije je to što ljudi zapamte, ono čime si možda malkice uticao na njih i što će eventualno preneti svojoj deci. Divno je rekla naša velika Mira Stupica: ''Mi glumci svoje uloge ne možemo ostavljati svojoj deci, mi se samo utisnemo u duhovnu klimu i tako trajemo'' - poručila je ona.

