Izolacija ih je još više zbližila.

Voditeljka TV Pink Dea Đurđević i novinar TV Pink Mladen Mijatović važe za jedan od najskladnijih poznatih parova na domaćoj javnoj sceni. Sada je voditeljka otkrila da li ih je izolacija zbog korona virusa još više zbližila, ali i da li su strahovali od opakog virusa.

- Bila sam u strahu zbog korone, ali ne tako kao on. On je napravio kontaminacionu zonu u kući, gde kad uđeš moraš da se naprskaš, da se skineš, pa da se istuširaš i obučeš iste stvari. Nisam nigde smela da izađem bez maske, rukavice i dodatne rukavice preko druge ruke... On je nosio i masku i vizir i rukavice, sve zajedno je nosio, jer se plašio da mene ne zarazi. I sada ima mere predostrožnosti, ali ne tolike. Ali sačuvali smo se, ja sam radila test i negativna sam - rekla je Dea, pa otkrila kako su Mladen i ona provodili vreme tokom izolacije.

- Gledali smo filmove i napokon smo uspeli da se ispričamo, s obzirom na to koliko imamo posla. Ja radim ujutru, a on pretežno uveče i onda smo nekako sada uspeli da se ispričamo, gledamo filmove i igramo društvene igre - kaže šarmantna voditeljka i otkriva ko je od njih dvoje spretniji u kuhinji.

- Za razliku od mene Mladen zna da kuva. Ja se nisam oprobala, jer bi to onda bio fijasko potpuni - poručila je Dea kroz osmeh.

Autor: M.K.