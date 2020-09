U IZOLACIJI ĆE BITI ŽESTOKO! Čorba odabrao ovonedeljne potrčke! Kad je ON čuo da je izabran sa NJOM, nije mogao da sakrije osmeh: Prva bračna noć, igraćemo se! (VIDEO)

Ovonedeljni potrčci su Filip Car i Žana Đorđević.

Ove večeri u Belu kuću stigao je voditelj Milan Milošević kako bi se dogodio "Izbor potrčaka".

Ovonedeljni vođa Milan Janković Čorba, rešio je da se igra sa zadrugarima, pa je podigao Filipa Cara i Žanu Đorđević.

Primetio sam da se dobro slažu, i verujem da će biti dobri na zadatku ove nedelje - rekao je Čorba.

Filip je od samog početka "Zadruge" isticao kako mu se Žana najviše dopada od svih zadrugarki. On joj se otvoreno udvarao, a Žana ga je odbijala do pre nekoliko dana kada je njen gard pao. To što će spavati u izolaciji, nesumnjivo će doprineti razvoju njihovog odnosa.

Hvala, Čorba, mi ćemo ustajati ranije, deliti baterije. Gde spavamo? U izolaciji? Fenomenalno. Postao mi je drag, svako jutro me budi svojim plavim očima. Dobro ćemo se igrati - rekla je Žana.

Srećan sam zbog promene, biće kao prva bračna noć - rekao je Filip.

Kako je sve izgledalo pogledajte u nastavku.

Autor: S.M.