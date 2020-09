''ON NIJE MOJ DEČKO, SLOBODNA SAM DEVOJKA'' Aleksandra Mladenović progovorila o vezi sa sinom Šabana Šaulića, pa otkrila koliko je stanova pazarila u Beogradu, Maca joj odbrusio: Nemoj da se foliraš!

Stavila tačku na sva nagađanja.

O nekretninama popularne pevačice Aleksandre Mladenović puno se pisalo i pričalo, a ona je sada u emisiji ''Amidži šou'' rešila da stavi tačku na sve spekulacije. Kako je otkrila, od novca koji je sama zaradila i uštedela tokom dosadašnje karijere pazarila je dva stana u Beogradu.

- Puno se priča o tome. Ljudi ne znaju da ja pevam od svoje 11. godine. Na javnoj sceni sam 6, 7 godina. Vredno sam radila, štedljiva sam i gledam da ne bacam novac na nepotrebne stvari. To nisu sada silni stanovi, ali je dovoljno. Imam dva stana, imam jedan u Beogradu na vodi i jedan gde živim. Ne mogu da kažem adresu, ionako tripujem da me neko prati. Stan je na Zvezdari. Uvek imam pratnju. Ne znači da imam dečka - rekla je Aleksandra, a onda je Dragan Marinković Maca rekao da pevačica ima dečka, kao i da ga on poznaje:

- Ima dečka, znam ga. Nemoj da se foliraš. Hoćeš da ga nazovem? - poručio joj je Maca, a onda se Aleksandra osvrnula na to što je u medijima povezuju sa Mihajlom Šaulićem, sinom pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića.

- Šali se, nemam dečka, slobodna sam žena. Taj momak za kojeg me stalno pitate (Mihajlo) nije moj dečko, slobodna sam devojka - rekla je Aleksandra u emisiji ''Amidži šou''.

Autor: M.K.