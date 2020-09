"OVO VEĆ PREDUGO TRAJE" Bila je najangažovanija pevačica u Srbiji, a šokiraćete se kada budete čuli koliko je nastupa imala Ivana Selakov od februara do danas (VIDEO)

Nastupa nema ni upola kao ranije, ali nada se da će se situacija brzo normalizovati.

Koronavirus stopirao je brojna zanimanja, a na udaru našli su se i pevači koji zbog nepovoljne epidemiološke situacije mesecima nisu mogli da nastupaju, iako su navikli da to čine i po nekoliko puta nedeljno. Među njima je i folkerka Ivana Selakov koja je pre pandemije bila jedna od najangažovanijih pevačica u Srbiji, a sada na prstima jedne ruke može da prebroji koliko je nastupa imala za pola godine.

- Predugo već ovo traje. Ja sam od februara do sada imala samo dva nastupa, i to ja volim da kažem - neka polu nastupa zato što je sve to bilo "na mišiće", sve je bilo nesigurno, ljudi su se još uvek plašili - kaže Ivana za "Premijeru".

Slobodno vreme je ipak utrošila na rad u studiju, a posvetila se maksimalno i svojoj porodici, ćerki Kruni i suprugu Petru. Ćerku je, inače, dobila vantelesnom oplodnjom o kojoj je otvoreno govorila za medije, a sve u cilju da ohrabri žene koje imaju problem da se ostvare u ulozi majke.

- Mislim da je potpuno fenomenalno što postoji ta stvar, pre to nije postojalo! Mnogi ljudi ni ne znaju o tome, ni ja nisam znala baš detalje i mislim da je to super, treba se o tome pričati otvoreno. Ženama bih poručila da ne odustaju, da može da se desi da se neće ostvariti kao majke iz prvog puta, ali da ne odustaju i da se raspitaju ko je to najbolji kod nas

Autor: D.T.