NJEGOVU SMRT NIKAD NIJE PREŽALILA! Ana Nikolić je pre 22 godine ostala bez ključne osobe u svom životu, a onda mu je posvetila OVO!

20 godina prođe.....a taj 11.05.1998. nikako... taj prokleti, najružniji, najtužniji dan .Nedostaješ... za sve što prošlo je, za sve što dolazi.... Nije prošla ni jedna noć od ovih 7300 da ti nisam rekla da te volim.... Znam da si ponosan na Marka i mene kakvi smo ljudi postali... i sve što sam radila, radila sam kao da si tu.... a mama, ona te je zamenila dostojno, snažno i jako kakva je uvek i bila. Volimo te!