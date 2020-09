Marko je za naš portal ispričao svoju stranu priče i otkrio da li ima istine u onome što je Dragana rekla o njemu.

Protekle noći, tokom emisije "Pitanja gledalaca" Dragana Mitrović je iznela detalje iz života sa svojim bivšim mužem Markom, koji su mnoge šokirali. Naime, kako je Dragana ispričala, nju je bivši suprug pljuvao, te joj nije pružio utehu kada je u petom mesecu trudnoće izgubila bebu, a rekla je i da joj je on udario šamar dok je bila trudna, a da se ponižavanje nastavilo i posle toga. Portal Pink.rs je stupio u kontakt sa Draganinim bivšim mužem, pevačem Markom Mitrovićem, koji nam je izneo svoju stranu priče.

Na samom početku razgovora Marko je za Pink.rs otkrio da nije tačno da je ona dete izgubila zbog maltretiranja od strane njega u trudnoći, već da je to posledica visokorizične trudnoće.

- Prvenstveno, želim da se zna i to mi je najbitnije da ona dete nije izgubila zbog maltretiranja u trudnoći, već je njena trudnoća od samog početka bila visokorizična, postoje papiri i svi dokazi za to. Ja nemam nijednu krivičnu prijavu za nasilje nad ženama, devojkama, to ne postoji. Šamar postoji, ja sam joj udario šamar i to je bilo posle trudnoće, ali pošto je ona meni prvo udarila šamar, ja sam to iz revolta vratio, naravno, ne ponosim se time, to je greška što sam joj vratio. Druga stvar, kad sam je pljunuo, mi smo živeli kod mene gde žive i moji roditelji, oni su čuli svaku našu svađu, ja sam je preklinjao, molio da se ne svađamo, govorio sam joj "Ajde da idemo da živimo kod tebe, u tvojoj kući i da se svađamo u tvojoj kući, da sve to tvoji roditelji slušaju, pa da vidiš kako će njima biti" na šta je ona govorila kako je ne interesuju moji roditelji, pa ih je opsovala, onda sam ja tu nju pljunuo, ona je meni vratila, pa me je grebala po faci, imao sam ožiljke po faci od nje. Tako da nije samo bila priča kako sam ja nju maltretirao. Istina je da sam "zaglavljivao", da nisam dolazio kući na vreme, moj posao je takav, ja sam pevač, ostanem, "zaglavim" sa drugarima, ne sa devojkama, dok je bila trudna, u životu je nisam prevario niti šta, to je teška glupost, u toku njene trudnoće nisam nijednom pomislio na prevaru, a kamoli to uradio - rekao je Marko, pa se osvrnuo na Draganine reči da joj nije pružio utehu kada je izgubila bebu:

- E to su gluposti, kada je izgubila bebu, ona se odselila od mene i živela je kod tetke, to je možda bilo nedelju, dve i odmah se vratila kod mene, to je glupost teška, ja sam je pazio kao malo vode na dlanu kad je izgubila bebu, nismo se svađali, tad je sve funkcionisalo perfektno jer i ja kad sam izgubio bebu, jedno vreme nisam radio jer nisam bio u stanju da radim, nisam mogao da idem da pevam ljudima na veselju. Nisam radio sigurno mesec, mesec i po dana, to ljudi mogu da potvrde. I onda je ona nakon toga, posvećivao sam joj pažnju maksimalno tad i onda je ona otišla u Švajcarsku i to tako što je otišla kod tetke, bila je možda nedelju, dve, tri i onda je bez reči otišla u Švajcarsku, mi smo bili u braku, ostavila me. Ona je tri, četiri puta za vreme našeg braka bila u Švajcarskoj, a da ja to nisam znao. Jednom mi je javio moj rođak, drugi put mi je ne znam ko javio, svaki put neko drugi. Ne znam da li je bila posle braka, ali prvi put je otišla da bi uradila nos, drugi put da bi uradila usta, treći put ne znam ni ja zašto. I svaki put kad bi se vratila, mi smo se pomirili i ja sam joj rekao "Čoveče, imaš 30 godina, otišla si u Švajcarsku da napraviš nešto, ti si operisala nos, vratila se, ostala bez dinara. Drugi put si operisala usta, vratila si se, opet si ostala bez dinara. Odeš tamo, zaradiš nekih 2000, 3000 evra, koliko može da se zaradi, vratiš se ovde, to potrošiš i onda ovde radiš po buticima za 300 evra, promenila si 33 profesije". Nikad je u životu nisam ponižavao, čak sam joj govorio da je najlepša na svetu i da je šteta što je uradila nos, uradila usta, da se time samo unakazila jer je meni lepša bila kad je bila prirodna, jedino sam joj to rekao, da je to možda loše što sam rekao za nju, ali inače sam joj uvek govorio da je najlepša.

Kako Marko ističe, njihov brak je završen pre skoro dve godine, a ceo taj proces je prošao mirno, iako je Dragana prvi put povukla zahtev za razvod.

- Približno dve godine, totalno na miran način. Mi smo razišli, ona je podnela zahtev za razvod i prvi je obustavila, zato što sam ja pristao odmah da se razvedemo i ona kad je videla da me tu nije izmanipulisala, onda je bilo kao ajde da pokušamo da se pomirimo, tamo, ovamo, nismo se pomirili, to je sve jako loše isto. Drugi put kad je podnela zahtev, ja sam pristao odmah, sporazumno smo se odmah razveli, nikakve svađe, ja sam prvi potpisao, ona druga, izašao iz suda, seo u auto, našao se sa bratom, popio piće i ispričao mu šta je bilo i tada sam započeo novi život. Ja nju za dve godine nisam spomenuo nigde - kaže Marko i otkriva da li su se Dragana i on čuli posle razvoda:

- Posle razvoda smo se čuli. Sreli smo se u gradu, u jednoj kafani ovde u Novom Sadu i ja sam došao kući, ne mogu da se setim ko je kome prvi poslao poruku, ali mi je odgovarala, nije bilo da sam ja nju nešto smarao, to se brzo rešava ako nećeš sa nekim nešto, blokiraš i to je to. Ja sam sad u toj nemoći, ona je to juče jako lepo odradila, uspela je puno da se isplače, vidim ja komentare na priču, a niko nije čuo drugu priču. Ja sam imao jako puno devojaka u životu, volim žene, ali imao sam ozbiljne veze i nek se javi bilo koja devojka da sam je ja bilo kako maltretirao, porukama, fizički, ja ću reći "Dragana je bila sve u pravu". Ja verujem da se njoj uzdrmalo mesto jer je dosadna za rijaliti, ona ne psuje, jako je uredna, najurednija je osoba koju ja poznajem, meni je kuća blistala, prašina se briše svaki dan, dođem kući, kaže mi da se izujem napolju, sve je stvarno tu bilo top, tako da verujem da joj se mesto uzdrmalo i da je morala da ispriča takvu priču. U suštini, ima tu istine, ali je mnogo, mnogo dodala. Toliko plačeš i dramiš. Izgubila si bebu, pa mene da su zvali da dođem tu na konto moje tužne priče, da sam izgubio bebu, ja bih rekao "Ne", ja sam pevač, snimio sam pesmu, treba da snimim spot, ali zbog korone sve to nisam uspeo da uradim, ja bih ušao na konto pesme, na konto što sam pevač, možda bih pomenuo, ali ne bih na tome da zaradim pare. Čuo sam da hoće da otvori salon, da je zato ušla, pa ti ako hoćeš da zaradiš pare za to, ne daj Bože, salon će ti se srušiti, karma je čudo, pa kako možeš na konto toga što si izgubila bebu da zaradiš pare, na nečemu što ti je najsvetije? Ona je jako lepa devojka, pa što nisi ušla na konto fizičkog izgleda, hoćeš da otvoriš salon, pa što nisi ušla tako? Njeni roditelji nisu znali da ulazi, pričala je da njen tata ne zna da je tu, a meni je non-stop nabacivala kako je njen tata bolestan, a meni je mama bolesna, ima pritisak, nije joj smetalo da viče tada, kada sam je molio da ćuti? I sad si uzela i iznela sve, a tvoj tata treba da čuje, kako ti nije palo na pamet da on to sad čuje? Lepo je to odradila, izdramila je vrhunski, top! I opet kažem, neka se javi bilo koja devojka da sam je ja maltretirao na bilo koji način, tekstualno, fizičko, psihičko, o meni što će žene reći to su reči hvale. Mi smo imali loš brak, ima istine, ja sam rekao svoju istinu. Izvikano, mnogo izdramljeno - zaključio je Marko.

Autor: Nemanja Vujčić