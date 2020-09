Igor Kojić se vratio iz Hrvatske BEZ SEVERINE: Objavio snimak iz auta dok peva OVU PESMU, glasine ponovo kruže (FOTO)

O svom odnosu za sada ne žele da govore za medije.

Mesecima se već šuška da u braku Severine i Igora Kojića ne cvetaju ruže, a ove glasine dodatno je podgrejalo to što ni jedno ni drugo nisu objavili nijednu zajedničku fotku tokom odmora u Hrvatskoj, odakle su se redovno oglašavali na društvenim mrežama.

Ni pevačica ni njen suprug nisu se javno oglašavali povodom čaršijskih priča, a da im odnos nije na zavidnom nivou ukazuje i to što je Igor napustio Zagreb i vratio se u rodni Beograd sam, bez supruge.

Snimak koji je ponovo zaintrigirao sve one koji šuškaju o njegovom i Severininom odnosu odnosu objavljen je danas na njegovom Instagram profilu. Na snimku se vidi Igor koji se sam vraća iz Zagreba, dok u kolima peva Bajaginu pesmu "422 do Beograda", a da li zaista u njegovom odnosu sa Severinom određene stvari ne štimaju, ili jednostavno nemaju potrebu da se pravdaju dušebrižnicima i stavljaju im do znanja da je sve u najboljem redu - pokazaće vreme.

Autor: D.T.