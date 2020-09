OVO NE LIČI NA NJIH! Severina i Igor ĆUTE I ZA GODIŠNJICU BRAKA: Zbog jednog detalja se sve više sumnja da se par RAZVODI!

Ne oglašavaju se!

Severina i Igor Kojić 25. septembra trebalo je da slave godišnjicu braka, ali za razliku od prethodnih godina, nijedno od njih se nije oglasilo na društvenim mrežama.

Mnogi sada pričaju o kraju njihovog braka. Njih dvoje venčali su se 25. septembra 2015. u tajnosti u istarskim Balama. Izgovorili su sudbonosno "da" pet meseci nakon što je ona potvrdila da su zajedno, a kasnije su imali veliku proslavu u Beogradu sa 500 gostiju.

Podsetimo, prošle godine Severina je objavila posvetu Igoru na Instagramu uz nekoliko njihovih romantičnih fotografija.

- 25.9… Kad pričam ti me slušaš, kad plešem ti se zadovoljno smeškaš, kad padam ti me čekaš dole sa čokoladom u ruci… Tvoja ljubav me čini potpunom, ali tvoja ljubav prema mom sinu me čini najsrećnijom ženom na svetu. Ponosna sam na tebe jer ti uvek izabereš stranu ljubavi. Srećno nam! Živela ljubav, jedina i najveća sila sveta! - napisala je splitska pevačica tada, za razliku od ove godine kada se nijedno nije oglasila na mrežama.

Autor: M.K.