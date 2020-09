Potresno!

Zadrugarka Aleksandra Nikolić istakla se ljubavnim dramama i žestokim sukobima u četvrtoj sezoni "Zadruge". Međutim, pre ulaska na velelepno imanje, Aleksandra je imala burnu situaciju sa bivšim dečkom.

Nju je zvao bivši dečko da dođe do Makedonije da se pomire i otišla je do njega sa drugaricom. Aleks je bila mnogo zaljubljena u njega, volela ga je jako i otišla je kod njega u nadi da će obnoviti vezu. Izašli su jedno veče i ona je mahnula nekoj devojci koja je sedela preko puta njih, koju i on poznaje. Tu se on iznervirao i 5 minuta nakon toga su izašli iz kluba i otišli do stana. U putu do stana joj je tražio telefon, izvređao je, rekao da je mahala nekom dečku. Ona mu je rekla da će ona da mu pokaže slike i sve i on joj je oteo telefon i izudarao je. Ostavio je u stanu samu, posle se vratio kod nje. Spavali su u različitim sobama, telefon je sve vreme bio kod njega. Ujutru kada je ustala opet ga je pitala da joj da telefon on joj je rekao da ga ne smara, da neće da joi vrati telefon da je ne bi "polomio" - govori Milica i dodaje:

- Dok se tuširala on je izašao iz stana i ona je ostala bez telefona, a pritom nije imala kod sebe tada novca. Posle toga su došli njegovi prijatelji i rekli da se spakuje i da je vode odatle. U kolima je bila sa drugaricom, a kad je pokušala da uzme telefon od drugarice, nisu joj dali. Nisu joj dali ni do toaleta da ode. Molila ih je, oni je nisu slušali. Ostavili su ih kod granice, bez telefona i para. Ona je bila očajna, stajala je na granici bez ičega. Onda je ta njena drugarica uspela nekako da uhvati wifi i da pozove jednog našeg poznatog pevača koji je tada bio u Makedoniji. I on ih je na svu sreću pokupio jer je u tom trenutku išao ka Srbiji iz Makedonije. Ono na usni sto je imala na snimanju, to je sve od njega. Bila je cela otečena. I jako loše psihički.

Autor: Ognjen Bogdanović