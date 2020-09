Ljubinko Todorović, otac plavokose učesnice "Zadruge" Anje Todorović, otvorio je dušu za Pink.rs i ispričao s kakvim se sve problemima susreo zbog ćerkine anoreksije, zbog koje joj je dva puta život visio o koncu.

Zadrugarka Anja Todorović šokirala je danas javnost priznanjem da joj je zbog anoreksije čak dva puta život bio ugrožen, te da je doživela kliničku smrt, od čega još uvek vuče određene posledice.

Stvarno mi je teško! Meni su ostale posledice, imala sam težak period, jer sam pala pod uticaj ljudi, vezano za kilažu, došla sam do anorekcije i bila sam na rubu života i smrti - ispričala je, između ostalog, Anja, a mi smo kontaktirali njenog oca Ljubinka, koji nam je ispričao kada su krenuli i na koji način su se manifestovali njeni zdravstveni problemi, zbog čega je čitava porodica bila u nezavidnoj situaciji.

- Anja je u jednom periodu umislila da je debela, iako je bila građena otprilike kao i sada, možda je čak bila i mršavija... Imala je tada neki trip da je debela, ne znam šta se to tada desilo u njenoj glavi. To je bilo ono vreme kada su kružile priče oko onih manekenki mršavih... Tada je bila treća godina srednje škole, znam da je otišla u Italiju, gde je bila pet-šest dana. Kad se vratila iz Italije, izašla je iz autobusa, a ja sam se uplašio! Tad je imala oko 42-43 kila, kost i koža, to je bila ona faza da mi, kao roditelji, više nismo znali šta da radimo! Ona tada i ako je htela da jede, nije mogla, jer je organizam navikao na malu količinu hrane. Tada je trenirala fudbal, fizički je bila super i što se tiče brzine, ma svega... A tada, na utakmici samo maše rukama, ne može ništa... Ona, na primer, unese 1000 kalorija, a sagori 3500 i normalno, non-stop ide u minus! Ja sam to provalio i pokušavao sam da joj pomognem, mi smo pričali, ali ne vredi. Nesvesno je došla u tu fazu, krenula da gladuje - započeo je priču Anjin otac za Pink.rs, a potom istakao da je prava drama usledila nakon njenog povratka iz Italije.

- Prehladila se jedno veče, klasična prehlada, međutim slab organizam ni to nije mogao da podnese. Krenula je do kupatila, ali je pala nasred hodnika. Samo sam je uhvatio, uzeo u ruke, pokušao da je osvestim vodom, ubacio u auto i najbrže što sam mogao odveo u Dom zdravlja. Odmah su tu došli lekari, zvao sam ja i neke prijatelje... Samo sam rekao jednoj doktorki:"Molim te kao Boga, samo je sada spasi".

Anja je čak dva puta doživela kliničku smrt, što je osim njoj najteže palo i njenim roditeljima.

Ta dva puta nije bila svesna po 10-15 minuta, užas! Ja sam je oba puta oživeo! Sad pred ulazak u "Zadrugu" sam joj rekao:"Anja, vodi tamo računa kako ćeš i šta ćeš da radiš, jer već si od mene uzela jedno deset godina, život si mi skratila zbog tih tvojih stvari u životu". Ona misli da je najpametnija i sve na najteži način sazna, isto tako sada i u vezi sa ovim malim Cveletom... Sve se svodi na istu priču - hoće da dokaže da je najpametnija, a kad udari o dno, tad shvati da su drugi bili u pravu.

Cvele je iskorišćava

Todorovićeva ovih dana prolazi kroz ljubavni brodolom sa Jovanom Cvijetićem Cveletom, za kog Ljubinko smatra da je ne voli, već da je iskorišćava.

- Meni je muka što ovo gledam, što ona ne može da shvati neke stvari, nego moraju da joj objašnjavaju neki tamo ljudi da ispada glupa, smešna, što neke stvari ne može da preseče u životu. Realno, nema tu nikakve ljubavi. Taj mali Cvele možda nije loš momak, ali ja mislim da je to čisto glumatanje, da je jednostavno drži... Kao pijavica! Iskoriščava je zbog rijalitija! Ona je 10 dana pre rijalitija bila odlučna da ne uđe unutra, ali je onda rekla da će ući jer je Jovan dao otkaz, duguje hiljadu evra... Takva je, ispada sad kad čovek gleda da su se nešto dogovarali, ali sve je to istinita priča.

