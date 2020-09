Biljićeva u isto vreme povređena i besna kao ris na nevenčanog supruga!

Ono što je tokom protekle noći sve šokiralo jeste javni raskid Nadežde Biljić i Tomislava Tome Panića. Kako je već poznato, Nadežda se nekoliko puta obraćala javnosti povodom odnosa sa Tomom, čak je i za naš portal imala izjavu, kao i gostovanje u emisijama ,,Premijera - Vikend specijal" i ,,Amidži šou".

Predstavnici sedme sile preneli su Tomi da mu je majka njegovog deteta poručila da on više nema ženu i to zbog flertovanja sa zadrugarkama među kojima su Dragana Mitrović i Milica Kemez. Kap koja je prelila čašu bilo je svakako Panićev odnos sa Kemezovom, sa kojom je on imao tajne razgovore u toaletu, kao i to što joj je crtao srca.

Toma je odmah pokušao da se opravda pred milionskim auditorijumom kada je čuo šta mu je Nadežda poručila, rekavši da je ona njegova jedina ljubav, a nakon svega što se izdešavalo vodio je ponovo razgovor sa Kemezovom.

Nakon sinoćnjih dešavanja i Nadeždine poruke, Toma je pao u depresiju, budući da je zabrinut za to šta se dešava napolju sa Nadeždom i njihovim sinom Longom, a kako će se stvari odvijati, kao i da li će Panić promeniti svoje ponašanje prema pojedinim ukućankama, ostaje da vidimo u danima pred nama.

