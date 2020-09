Progovorio o svim aktuelnim temama pred premijernim kamerama.

Popularni pevač Sloba Radanović govorio je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' o spekulacijama da ga je devojka Jelena Đuričanin tukla na plaži, a tom prilikom otkrio je i oko čega se njih dvoje najčešće svađaju, ali i da li je svadba u planu.

- Neko je izmislio priču da je ona mene tukla na plaži, a i da me je tukla, ne bih ti rekao. Ne znam odakle ta priča, postalo je viralno. Ispalo je da sam se ja potukao sa njom. Njoj je smešno, ona nije neko ko se tuče. Ona sve želi da reši mirnim putem... Ja u životu nisam podigao ruku na ženu. Ta priča je potekla od nekoga. Nama je stvarno lepo, ne plašim se da stanem na ludi kamen. Skliznuo sam, ali nisam pao i ubio se. Taj papir mi ništa bitno ne predstavlja. Nemamo ništa konkretno u planu, ali razmišljamo o tome - poručio je Radanović i iskoristio priliku da se našali na sopstveni račun:

- Oko najvećih gluposti se posvađamo. Tipa što nisam tanjir odneo u sudoperu i slično. Uglavnom smo stalno zajedno. Desi mi se da dođem sa nastupa i da nisam veš stavio u korpu, odmah me izudara oklagijom, sve bije po bubrezima da se ne vidi. Ne petljamo se jedno drugom, kad ljudi imaju nepoverenje ne treba ni da budu zajedno. Smejemo se zajedno nekim sadržajima na internetu. Nema sada nekog straha i ljubomore napred - rekao je pevač i progovorio o susretu sa majkom Kije Kockar, Nadicom Zeljković u ''Zadruzi 4'' i svom nastupu na žurki.

- Mislim da su svi uživali, volim da pevam tamo jer je baš lep zvuk tamo. Volim tamo da olakšam pesmom tim ljudima tamo. Osećao sam se potpuno normalno, mogu svakog da pogledam u oči. Mogu svakom da se javim, mi smo gosti i nama treba ljudi da priđu da se jave. Nemam problem da priđem i javim se. Ja sam shvatio to kao svoj posao da priđem i javim se. Ne sumnjam da će se ona tamo snaći, radila je sa ljudima ceo život. Nisam u kontaktu sa Kijom, nismo se čuli - rekao je Sloba i otkrio koliko mu nedostaje otac Dušan, koji je preminuo 31. decembra prošle godine.

- Nema trenutka da ne pomislim na njega, uvek me je čekao ispred kuće kad sam dolazio u Zrenjanin. Najteže mi je šti nije dočekao unuče, to je baš želeo. Često ga sanjam, pa odem da zapalim sveću i pomolim se za njega. Verujem da je on na mnogo boljem mestu, nego mi danas.

Autor: M.K.