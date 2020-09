Haos se nastavlja!

Nakon što se u današnje izdanje emisije "Premijera - Vikend specijal" uključio Bora Santana i izneo razne stvari na račun Nadežde Biljić, ona se oglasila na Instagramu i poručila mu da će ga tužiti. Podsetimo, Bora je izjavio u uživo programu, između ostalog, da je Nadežda oralno zadovoljavala njegovog druga Peksa.

Sada se oglasio i on, a iako je u prvom trenutku rekao Nadeždi da će demantovati sve, sada tvrdi da njegov drug Bora ne laže.

- Detalje da pričam ne mogu jer je žena udata. Bora jeste malo brzopletog jezika, ali on ne laže. A imam respekt prema Nadeždi i njenom mužu i ne bih detalje da pričam. Da li je istina, iskreno da kažem, Bora ne laže. Nadeždi sam napisao u poruci da je Bora lud i da ću da ga demantujem da bih ga smirio, ali ne mogu da kažem da je lažov. Hoću da izbegnem detalje jer je žena udata i ima malo dete, ali Bora ne laže - kratak je bio Peks, a dostavio je i prepisku sa Nadeždom u kojoj se vidi da su se dopisivali i da je on išao po nju. Kada se to tačno dogodilo, nije poznato.

Autor: D.T.