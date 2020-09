Neverica!

Slučaj Tanje Savić, koja je već mesecima odvojena od dece koju je njen suprug Dušan, prema svedočenju same pevačice, odveo bez njenog odobrenja u Australiju, dodatno se zakomplikovao kada joj je uskraćen svaki vid komunikacije sa sinovima, za šta je ona javno optužila svekra i svekrvu.

- Dušanovoj porodici je od samog starta smetalo što ona nije ušla nevina u brak, govorili su mu da je ne ženi, ali on se već zaljubio. U tom periodu je bila u jeku popularnosti, lepa, zgodna, poželjna, kome se ne bi svidela. Za njene bivše momke se pisalo u medijima i svi su to mogli da vide i pročitaju, nije mogla da sakrije da je bila sa više muškaraca, a neki su bili i u braku - ispričala je Tanjina rođaka i dodala:

- On joj je to u svakoj svađi prebacivao, bio je užasno ljubomoran, često joj je pravio neprijatne scene. Uvek je išao sa njom na nastupe i gostovanja jer se plašio da je neko ne zavede ili da ona ne flertuje sa nekim iza njegovih leđa. Pisalo se da ju je Dušan tukao, maltretirao, mučio, ali ja ne znam da li je to stvarno istina, ali ako jeste to je za svaku osudu.

- Nije lako živeti sa pevačicom, ali sam je to izabrao. Ne podržavam ga u odluci da decu odvoji od majke, ali, kažem vam, njega porodica godinama truje protiv Tanje, od samog starta su bili protiv tog braka - dodala je ona, a prenose mediji.

- Smetalo im je što su odvojeni od unuka i govorili su Dušanu da se preseli u Australiju, jer za njega u Srbiji nema budućnosti, ali Tan nije želela da ostavi karijeru i preseli se na drugi kontinent - zaključila je ona.

