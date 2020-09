POSLE SKANDALA SVE JE STALO! Jadranka Barjaktarović ne može nigde da peva! Planira da odustane od muzike i da se bavi OVIM?

Evo šta će morati!

Pevačica Jadranka Barjaktarović napravila je pravu pometnju kada je na jednom skupu u Crnoj Gori izmenila reči pesme te otpevala "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije". Ovaj stih izazvao je veliku reakciju javnosti koja je osudila njen potez, te istakli da smatraju da nema potrebe na ovaj način da zavađa dva naroda.

Kako se sada navodi, pevačica je u teškom finansijskom stanju zbog korone, ali i zbog skandala jer su joj zatvorena sva vrata.

- Jadranka je u veoma lošem finansijskom stanju, nije pevala nekoliko meseci, pa je imala svega nekoliko tezgi i onda se desio skandal i sve je stalo. Iako je imala baš dosta zakazanih nastupa po Srbiji, sve su joj otkazali i sada može da peva samo u Crnoj Gori, ali i tamo je završena sezona, nema klubova, diskoteka. Nema ničega. Ona je počela da moli menadžere i uticajne prijatelje iz Crne Gore da joj srede nastupe po BiH. Bukvalno je govorila ovako: "Molim te, učini nešto, nema posla, razmišljam da se povučem totalno. Ubi me sve ovo, nisam u dobrom stanju. Osećam da će mi i glas nestati od stresa", rekla je ona - navodi pevačicin drug za Srpski telegraf, a onda nastavlja o njenim planovima ukoliko ne nađe tezge:

- Pokušali su da je ubace u Bosnu, ali ni to ne ide. Dosta vlasnika je srpskog porekla i nisu hteli da čuju za nju, a i posetioci klubova su srpske nacionalnosti, tako da ne bi išlo, niko neće da rizikuje. Niko neće da je dovede, pa da propadne zbog nje. Plakala je kad je čula da nema šanse da radi. Ona sad razvija plan da krene da radi nešto privatno, neki biznis. Butik joj je na pameti, to će da krene kad korona prestane. Uporedo sa tim će raditi veselja po Crnoj Gori, ali to nije ništa. Njena muzička karijera staje totalno jer nema kome da snima pesme. Zna se da je sve pesme snimala u Beogradu, a sad više ne dolazi tamo. Nije se ni čula sa saradnicima. Ima osećaj da je oni ne žele i da je uzalud sve. I da snimi pesmu, ko će da je sluša. Kome da je plasira?

Autor: N.V.