Otkrili mnoštvo zanimljivih informacija.

Dom pevačice Ljupke Stević, koja se našla u epicentru skandala zbog neverstva bivšeg partnera, generala Dragiše Simića, nalazi se blizu napuštenog hotela u Kostolcu, na samom obodu grada. U jednom skromnom sokaku, pored samog pružnog prelaza u dvorištu kuće bila je Ljupkina majka. Ona nije bila raspoložena za razgovor o ćerki.

Za razliku od nje, prve komšije su bile rade za razgovor i otkrile su zanimljive informacije o pevačici i njenoj porodici.

- Ljupku i njene roditelje dugo poznajem, preko 50 godina, mi smo prve komšije. Dolazi Ljupka često, nekad je navraćala skoro svaki vikend, na dan ili dva. Sad je nisam video zadnjih mesec dana otprilike - rekao je pevačicin prvi komšija, ne želeći da se fotografiše. Govorio je i o tome da li je znao da je Stevićeva spremna da napravi nesvakidašnji skandal kad je neko povredi, poput nedavnog kada je svom dečku razbila dva auta.

- Nikad mi to ne bi palo na pamet, baš je bila dobra devojka. Sigurno je tamo upoznala nekog mangupa. Ona nam se uvek javi kad dođe ovde, lepo je vaspitana, ne glumi zvezdu, to sve dolazi iz kuće. A sad šta radi dole po Beogradu, mi to ne znamo. Njena stvar. Ali ova informacija da je razbila kola ljubavniku baš nas je iznenadila, nismo to očekivali od nje. Kad je dolazila ovde u Kostolac uvek sam je viđao samo, nikad nije dovodila momke - dodao je Ljupkin komšija.

Pojedini nisu hteli da pričaju o Stevićevoj, kao ni zaposleni u osnovnoj školi koju je Ljupka pohađala. Jedino je prijateljica pevačicine majke, podelila neke zanimljive detalje.

- Čula sam šta se desilo, niko to od nje nije očekivao jer je ona jako fina i vaspitana devojka, s obzirom na to da joj poznajem majku. Dolaze kod mene na roštilj. Ma to je čista nameštaljka, ona je jako fino stvorenje i majka joj je jako dobra, tako da je nemoguće da je ona takva. Ljupka nije uopšte tako bezobrazna, baš je prava ljupka. E sad, mediji su mediji, ljudi svašta rade zbog publiciteta - tvrdi Milica i kaže da je pre nekoliko dana videla pevačicu.

- Pre par dana je bila ovde u Kostolcu, jedan moj prijatelj je postavio sliku na Instagramu baš sa njom, odavde - objašnjava sagovornica.

Autor: M.K.