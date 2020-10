Ovo je njena životna priča!

Pevačica Šemsa Suljaković karijeru je počela sedamdesetih godina, a sa “Južnim vetrom” napravila je veliki uspeh na muzičkoj sceni tadašnje Jugoslavije. Samostalni album “Pristajem na sve“, koji je snimila 1986. godine, prodat je u 850.000 primeraka, a Šemsa do danas ima reputaciju jedne od najboljih pevačica narodne muzike.

Šemsa Suljaković je rođena 1951. godine u malom mestu Maglaj u Bosni i Hercegovini. Odrastala je u velikoj porodici, te je već u ranim tinejdžerskim godinama morala da počne da radi. Prvi posao imala je već sa 13 godina u Izvršnom komitetu u Maglaju.

Pevačica se veoma rano udala, još pre navršenog punoletstva. Sa 16 godina sklopila je brak sa svojim godinu dana mlađim prijateljem i iz ove ljubavi dobili su sina Almira. Ipak, ovaj brak dvoje veoma mladih supružnika potrajao je samo dve godine. Nakon ovog kraha, Šemsa se potpuno distancirala od svih i sama nastavila da odgaja sina. Tada još uvek nije ni slutila da će započeti muzičku karijeru i biti jedna od legendi narodne muzike.

Šemsin talenat bio je otkriven kada je jednom prilikom sa prijateljima otišla u kafanu i opustila se uz muziku i zapevala. Nije primetila da se na njenom stolu nalazi mikrofon i da svi mogu da je čuju. Oduševljen njenim glasom, gazda kafane pozvao ju je da peva u ovom lokalu.

- Nakon tog izlaska gazda mi je rekao da odlično pevam i da hoće sutra da me vidi s mikrofonom u ruci. Pristala sam i taj dan, dobro se sećam, tada najslušanije pesme napisala sam na jedan papir, kako se ne bih obrukala na prvom nastupu. U početku sam pevala sa sveskom u ruci i, mic po mic, moja karijera je napredovala - izjavila je pevačica svojevremeno.

Svoje novo zanimanje dugo je krila od porodice. Nakon sedam godina pevanja u kafani snimila je i prvi singl “Otišla je ljubav s našeg kućnog praga”. Pesma je u to vreme bila dosta popularna, međutim mnogi nisu ni znali da ona peva. Veliki uspon u karijeri zapravo doživljava 1981. godine, kada se priključuje “Južnom vetru”. Nastupali su širom Evrope i punili dvorane. Hitovi ovog benda i danas se mogu čuti u gradskim kafanama i na slavljima.

Ploču za koju kaže da je bila najuspešnija u njenoj karijeri Šemsa je objavila 1986. godine pod naslovom “Pristajem na sve”. Skoro svih devet pesama su za kratko vreme postale veliki hitovi. Na tom albumu, pored naslovne, našle su se i numere “Zar za mene više sreće nema“, “Mi se volimo“, “Stegni me bar još jednom“, “Što me pitaš“, “Svako me proleće na tebe seti“, “Dokle da se kradom sastajemo“ i druge.

Iako je u muzici nizala uspehe i pomerala granice, ipak, one druge, koje su zapisane u atlasima, ostavile su joj veoma bolne uspomene.

- Prvi put sam u Jugoslaviju posle rata došla tek 1996. Do tada sam već celu svoju porodicu izbavila i odvela u Švedsku. Tako je Bog hteo, a Bog je veliki… Bog je najveći. Moj sin nije mogao da izdrži u Švedskoj, brzo se vratio u Sarajevo. Rekao mi je: ‘Majko, uvenuću ti ovde kao biljka’. U ratu sam dva brata izgubila, brata od strica u Brčkom. Mnogo mi je teško da o tome pričam… Sin mi je isto bio ranjen, ali slučajno. Neki zalutali metak ga je pogodio i prošao mu kroz glavnu arteriju. Moj sin jedinac, nije mi bilo nimalo lako. Eto, hvala Bogu, dočekala sam unučad i snaju, koja je divna - rekla je pevačica jednom prilikom.

Šemsa svoje rane godinama vida, ali neki tragovi uvek ostaju. Pevačica je pre 12 godina kao posledicu svega pretpljenog u životu doživela i infarkt. Ipak, uprkos svim životnim nedaćama, uvek je tu muzika koja joj pomaže da sve loše zaboravi i porodica koja joj budi najlepše emocije.

Autor: N.V.