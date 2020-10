LEPOTOM JE OČARALA CELU JUGOSLAVIJU: Pet godina od smrti Usnije Redžepove, a mnogi misle da OVO ne zaslužuje...

Pevačica narodne muzike Usnija Redžepova preminula je pre pet godina, 1. oktobra, nakon duge i teške bolesti, a iza sebe je ostavila brojne hitove.

Pevačku karijeru Usnija Redžepova započela je polovinom šezdesetih godina dvadesetog veka. Od tada je objavila devet albuma i 15 singlova i EP-ova. Na njenom repertoaru uglavnom su se nalazile makedonske narodne pesme, te numere sa juga Srbije. Osim toga, pevala je na romskom i turskom jeziku.

Veliku popularnost joj je donela uloga Koštane, predstava je na repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu bila punih 25 godina, a Usnija je Koštanu odigrala više od 150 puta. Kako se tada pričalo i pisalo, Josip Broz Tito bio je očaran lepotom Usnije Redžepove, a ona ga je upoznala kada je pozvana da zabavlja lovce na njegovom imanju u Karađorđevu. Posle nastupa joj je prišao Titov ađutant i rekao joj da predsednik želi da je upozna.

Usnija je oduševila i meksičkog ambasadora koji joj je rekao da bi želeo da ima neku njenu ploču. Čak je i Fidel Kastro kubanski predsednik bio oduševljen njenom lepotom. Godine 2015. Usnija Redžepova je preminula u 69. godini nakon borbe sa kancerom, a ova vest je rastužila ceo region. Nakon toga medije su preplavile informacije o sramoti koja je usledila.

Naime, na jednom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk osvanuo je oglas u kome se prodaju antikviteti Usnije Redžepove, kao i njen klavir, koji je krasio luksuznu kuću na Dušanovcu. Ono što je najbizarnije jeste činjenica da na istom oglasu stoji i krevet pokojne pevačice, u kojem je provela poslednje trenutke života.

Usnijin prijatelj je bio šokiran ovim nasvakidašnjim potezom.

- Šele i Usnija su stvorili baš dosta. Često su menjali stanove i kuće. Jedno vreme su imali salonac u centru Beograda, a onda dvorac u Moštanici. Poslednji stan bio je na Dušanovcu. Kuća je prepuna mnogih vrednosti. Usnija je donosila antikvitete sa svih strana sveta. Obišla je svet sa svojom pesmom, a uvek je nešto donela. Nisu to bili bilo kakvi suveniri, već zaista skupe stvari. Klavir i svi suveniri koje je Usnija obožavala, kao i krevet na kome je spavala, bolovala i provela poslednje trenutke u životu sada su na prodaju. Umela je na klaviru da zasvira za prijatelje i zapeva kada su bila neka okupljanja, za njega je bila baš vezana. To je užasna sramota. Umesto da Usnijine stvari odu u neki muzej, kao eksponati, u sećanje na jednu od najvećih zvezda svih vremena, one se prodaju na oglasima. To su verovatno stavili da prodaju njen brat i snaja jer je ona samo njih imala - rekao je Usnijin prijatelj tada.

