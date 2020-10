Ostavilo je posledice?

Iako je danas najveća zvezda na ovim prostorima i već decenijama niže brojne uspehe, ne seća se Zdravko Čolić baš svih događaja sa osmehom. Pogotovu jednog kada je obožavateljka iskočila iz publike i napala njegovu ženu Aleksandru, sa kojom je u braku od 2001. godine.

Naime, mnogi su se pitali zašto se Aleksandra, s kojom Čolić ima dve ćerke, gotovo nikada ne pojavljuje u javnosti. Pretpostavlja se da je jedan od razloga upravo skandal koji se svojevremeno dogodio.

- Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti - rekao je Čola u jednom intervjuu. On je objasnio da je u ovom slučaju sreća u nesreći bila to što njegova zakonita supruga nije ljubomorna, pa se drama brzo završila:

- Moja supruga je reagovala kako treba. Ona razume moj posao. Mislim da to pozitivno deluje na nju. Ona to doživljava kao dobro i lepo, kao nešto što predstavlja deo mene. Ta publika je godinama uz mene i podržava to što radim. Verujem da može da joj bude samo drago zbog toga - rekao je pevač.

