SIN JE BOSANSKOG RADNIKA I HRVATSKE ČISTAČICE, život ga nije mazio, a svet je BRUJAO o tome da je prevario ženu! Evo ko je Zlatan Ibrahimović!

Sutra će napuniti 39 godina.

Zlatan Ibrahimović, jedan od najboljih sportista na svetu, sutra će napuniti 39 godina. Iako je danas na samom vrhu jednom prilikom je ispričao da su ga u prošlosti mnogi često ponižavali, osporavali, te da nisu verovali u njegov uspeh.

Ibrahimović je sin bosanskog radnika i hrvatske čistačice, koji su se rastali kada je on imao dve godine. Detinjstvo proveo je u malom stanu na četvrtom spratu naselja Rozengard u Malmeu. Bio je odbačen od okruženja.

- Niko nije verovao da mogu da uspem. Svi su me ogovarali, ponižavali, nazivali pogrdnim imenima. Mislili su da ću propasti, jer imam dugačak jezik. Smatrali su da imam bolesnu viziju, da se neće ostvariti. Ali, ja sam sanjao i dosanjao. I eto me ovde. A ti koji su me blatili? Sada mogu da pojedu svoje reči. To je moj najveći trofej - rekao je Zlatan jednom prilikom.

Ibrahimović nije krio da je odrastao u teškoj bedi.

- Bili smo siromašni. Skupio je jedva novca da mi kupi krevet u prodavnici, ali nismo imali para za dostavu. Nosili smo ga zajedno do kuće. To je bilo fantastično. Vreme sam provodio i sa majkom, ali u suštini, živeo sam sa ocem. Jednom je celu platu dao da mi pokrije put u trening kamp. Nije imao za stanarinu, ali meni je dao novac - ispričao je fudbaler.

Nedavno je Zlatan bio u centru medijske pažnje zbog navodne prevare sa voditeljkom Diletom Leotom, nakon što su italijanski mediji tvrdili da je njihovo poznanstvo "preraslo u nešto više od prijateljstva". Fudbaler i zanosna voditeljka nisu se oglašavali ovim povodom, a Zlatan je u već braku sa 11 godina starijom Šveđankom, nekadašnjom manekenkom Helenom Seger. Par ima sinove Maksimilijana i Vinsenta.

