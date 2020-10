OSULA PALJBU! Dragana Mitar se oglasila povodom Zilhinog eksplicitnog snimka?! Nikad nije bila BESNIJA! (FOTO)

Nikad surovija!

Dragana Mitar na svom Instagram profilu obratila se svim pratiocima povodom porno skandala Zilhe Kraišik, inače bivše supruge njenog bivšeg ljubavnika Edisa Fetića.

Naime, prošle noći portal Pink.rs doneo je ekskluzivno eksplicitni snimak na kom se Zilha vidi potpuno naga. Dragana se oglasila za naš portal, ali je imala potrebu dodatno da se obrati svim pratiocima na Instagramu žestokim rečima.

- Odj*bite bre više od mene, moralne nakaze!!! Niti komentarišem, niti me interesuju tuđi života!!! Ne povezujte me više sa nebitnim likovima... jer nisam deo bilo kakve priče. Ko, šta radi ne zanima me i šaljem topli pozdrav sa mora. Moje prvo i poslednje oglašavanje!! - napisala je Dragana.

Autor: O. B.