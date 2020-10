PINK.RS PAPARACO! Ljubav Ive Grgurić i Filipa Đukića cveta! Uhvaćeni u liftu dok su radili OVO!

Baš se vole!

Odnos Ive Grgurić i Filipa Đukića u trećoj sezoni "Zadruge" nije bio nikada potpuno definisan, sve do onog trenutka kada je ona rijaliti napustila kao pobednica, a on je čekao. Njih dvoje se od tada ne razdvajaju, ljubav cveta, a to se može videti i na paparaco fotkama koje smo zabeležili.

Naime, paparaco našeg portala uhvatio je Ivu i Filipa kako se ljube u liftu, a onda ga je ona dirala po kosi, što je samo dokaz da im ljubavi nikako ne manjka. Gostujući nedavno u emisiji "Amidži šou" Iva i Filip su rekli da imaju velike poslovne planove, ali nije poznato šta se od njih ostvarilo.

Autor: M.P./N.V.