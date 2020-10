BIZARNO! Srpska pevačica SAHRANILA SAMU SEBE na društvenim mrežama, a svoj koncert nazvala KOMEMORACIJOM! (FOTO)

View this post on Instagram

Povodom smrti predsednice Gudroslavije i repa kao takvog pozivaju se žitelji Balkana da prisustvuju svečanoj komemoraciji koja će se održati 24. oktobra 2020. godine u klubu Drugstore u Beogradu. Karte su u prodaji na linku u bio. Više informacija uskoro! Plakat: @zodiacomedy 🖤