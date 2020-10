View this post on Instagram

Moj plesni trener.. latino-americkih i standardnih plesova.. .poslao mi je ovu sliku...i resih da je objavim...ovo je Ana Nikolic pre "Ane Nikolic".. sve sam plesne sale obrisala po Beogradu.. ali ludo smo se zabavljali pre svega ...Ovom coveku dugujem puno za sve sto sam na sceni danas...P.S.MNOGO ME JE MALTRETIRAO...KADA BI ZNALI KOLIKO SAM PUTA OTISLA IZ SALE KUCI UPLAKANA,A TEK KOLIKO PUTA SU ME LJUDI CUDNO GLEDALI NA ULICI DOK PROBAM KORAK....ILI USTANEM U TOKU NOCI .. .Da se podsetim kako idu "prsti na rukama"-recimo.. KAD SE SETIM...ALI BILO JE LEPOOO....🤣🤣🤣🤣💃💃💃🤸‍♀️🧚‍♀️❤💜🧡BITNO DA JE NEKADA BILO LEPO!