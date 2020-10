"U 5 MINUTA MI SE SRUŠIO CEO SVET" Ljupka obrisala suze, pa u emisiji priznala da li se TAJNO VIĐA s generalom Simićem

Ovo je njena potresna ispovest o ljubavnom brodolomu!

Ljupka Stević otvorila je dušu Sanji Marinković u emisiji "Magazin in" o ljubavi s oženjenim generalom Dragišom Simićem, ali i skandalu o kojem ne prestaje da se priča i piše već nedeljama unazad.

- Mene je ovo koštalo desetogodišnje veze čitave, jer sam verovala iskreno, milion posto u celu tu priču, da će imati drugačiji ishod i završiti se onako kako smo i planirali da se završi. Ja se nisam opustila i uljuljala, ja sam odlično znala šta me čeka - kada imaš ispred sebe nekoga ko je 15 godina stariji od tebe i ko je toliko inteligentan i kada ispriča sve šta ispriča, kako da ne poveruješ?! Deset godina pored jednog čoveka... Naravno da sam mu verovala, bilo je tu dela, bilo je ogromne ljubavi, ali na kraju, eto... To je nešto gde sam najviše pogrešila - rekla je Ljupka, koja je potom priznala kako se odlučila na to da mu u džip ubaci prisluskivač.

Meni je trebao neki dokaz. Zašto bih angažovala agenciju, pored deset godina sa čovekom koji radi u policiji sam toliko stvari naučila da sam ga ovako, za 24 sata uhvatila! Kada sam mu rekla od reči do reči šta je na tom snimku izgovarao, on je rekao:"Ti si luda, šta pričaš"... I onda je nastao haos! Imam zabranu prilaska i komunikacije sa njim narednih mesec dana, ja sam tu ispala kao neki nasilnik, on je tako okarakterisao mene.

Tada, kada je čula njegove telefonske razgovore s drugim devojkama, srušio joj se ceo svet.

- U pet minuta mi se sve srušilo, svih deset godina, sve je palo u vodu - ceo moj život, kompletni planovi... Sve! Dva dana sam bila na lekovima za smirenje, iz zgrade sam izletela goloruka, bez cilja, samo sam želela da uništim sve što ima veze sa njim... Bukvalno sve! Otkad on nije u tom krevetu, tu je pas... Pas spava na njegovom mestu svake večeri, što nikada nije radio, tako da bude i lakše... Proći će... I ne postoji mogućnost da se pomirimo. A to da se tajno viđamo, to apsolutno nije istina! - ispričala je Ljupka, koja se rasplakala u emisiji.

Autor: D.T.