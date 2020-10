View this post on Instagram

Vidim da ste zaljubljeni jako ovo ne moze da se sakrije cula sam razgovor sve mi je jasno...ja Tomu ne pljujem i nikada ga necu pljuvati on je otac mog deteta ali cemo sada ici na sud da mu se odredi alimentacija kolika i kada ce moci da vidja dete! To moze i da mu se prenese posto me vidim nece pistiti unutra da obavimo razgovor u cetiri oka i zavrsim ovu saradu...e sada mozete da uzivate u rijalitiju Tomo nastavi sa igranjem! @iamtomapanic @_milica_kemez