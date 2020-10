OSTANITE UZ RED TV! Sledi prava poslastica za sve filmofile u 22h: Film ''300'' SE NE PROPUŠTA!

Gledaoci RED TV će imati priliku da uživaju u filmu ''300'' koji je izazvao sjajne kritike i utiske gledalaca.

Odmah nakon emisije ''Pitam za druga'', tačno u 22h na RED TV-u očekuje vas prava filmska poslastica.

Naime, gledaoci RED TV će imati priliku da uživaju u filmu ''300'' koji je izazvao sjajne kritike i utiske gledalaca.

Ljut i uvređen tim zahtevom, kralj Leonida naređuje da se glasnici pobiju što dovodi do sukoba sa Persijom. Leonida pravi ratni plan protiv Persijanaca i posećuje proročicu, tražeći savet. Sveštenici, koje je Kserks već podmitio, namerno greše u interpretaciji poruke proročice, govoreći da Sparta ne bi trebalo da ide u rat. Uprkos upozorenju, Leonida kreće u rat sa Persijancima skupivši 300 najboljih ratnika pri tom birajući samo one koji već imaju muške potomke. U toku marša ka severu pridružuje im se grupa Arkađana i Grka. Stigavši u klanac Termopile naspram persijske armije grade zid kako bi sprečili napredovanje Persijanaca. grbavi Spartanac Efijalt od Leonide traži dopuštenje da se priduži njegovoj vojsci kako bi u bici osvetio oca. Leonida mu to ne dozvoljava sa objašnjenjem da bi njegova nesposobnost pravilnog držanja štita mogla biti slaba tačka u ratnoj formaciji. Uvređeni Efijalt odlazi Kserksu i nudi mu pomoć u ratu protiv Persijanaca koji su do tog trenutka uspešno odbijali napade Kserksove vojske.

Autor: Pink.rs