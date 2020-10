ISPOVEST ROMANE PANIĆ VEČERAS U "AMIDŽI ŠOUU" Prvo TV gostovanje čuvene pevačice nakon turbulentnog perioda! (VIDEO)

Večeras uživo na TV Pink! Ovonedeljno izdanje emisije "Amidži šou" se ne propušta!

Nova epizoda najgledanije late night emisije “Amidži šou” je na programu TV Pink i ovog utorka uživo od 22:30 časova! Kod Ognjena Amidžića u studio stiže ekipa serije “Jugoslovenka” – Ivana Dudić, Jovana Milovanović, Jana Milić Ilić i Dušan Kaličanin – kao i pevačice Nikolija Jovanović, Angellina i Romana Panić, kojoj će ovo biti prvo televizijsko gostovanje nakon deportacije iz Australije.

Romana Panić dospela je u žižu javnosti krajem juna, kada je objavljeno da je zajedno sa svojim dečkom uhapšena u Australiji, zbog krađe novca sa bankomata. Romana i njen dečko došli su u Australiju pre pandemije koronavirusa, a onda su navodno ostali bez novca- Pevačica je u australijskom zatvoru bila do 1. avgusta, kada je smeštena u centar za migrante, a u Beograd je deportovana 10. avgusta. Romana se do sada nijednom nije oglasila povodom ove situacije, a njenu stranu priče moći ćete da čujete ekskluzivno u emisiji “Amidži šou”. Ovog utorka, u prvom televizijskom gostovanju nakon ovog nemilog događaja, Romana će govoriti o svemu što joj se dogodilo: zbog čega se odlučila na tako ekstreman potez, šta se dešavalo od momenta kada je uhapšena u Australiji do trenutka kada je sletela u Beograd, sa kakvim komentarima se susretala i kakvi su njeni dalji planovi.

Nakon Romanine ispovesti u studio stiže i Nikolija Jovanović koja je krajem septembra objavila novu pesmu “High Life”. Ova numera već ima skoro 2.000.000 pregleda na Jutjubu i drži jaku 4. poziciju na trendingu. Kako je situacija sa koronavirusom uticala na njenu karijeru, šta misli o trenutnoj muzičkoj sceni u Srbiji i šta dalje planira, Nikolija će otkriti u emisiji “Amidži šou”, a nezaobilazna će biti i pitanja o njenom privatnom životu. Situacija sa koronavirusom nije sprečila Angellinu da bude kreativna, te će ona kod Ognjena predstaviti i svoju novu pesmu “Beskraj”.

Nakon velikog uspeha istorijskog spektakla “Crveni mesec”, od 12. oktobra na TV Pink počinje emitovanje serije “Jugoslovenka”, istorijske dramske serije idejnog tvorca Romana Majetića i producenta Željka Mitrovića. “Jugoslovenka” je zasnovana na stvarnim događajima, a ujedno predstavlja svojevrstan spin-off serije “Crveni mesec”, odnosno seriju koja se detaljnije bavi određenim delom originalne serije, u ovom slučaju “Crvenog meseca”. Ognjen će ovog utorka ugostiti deo bogate glumačke ekipe angažovane na ovom projektu. U “Amidži šou" dolazi Ivana Dudić koja se kao Sofija Baumen vraća u “Jugoslovenku” ali i nova lica: Jovanu Milovanović koja tumači glavnu ulogu, Janu Milić Ilić i Dušana Kaličanina. Popularni glumci govoriće o ovom zahtevnom projektu, kako teče snimanje i šta gledaoce očekuje od 12. oktobra u seriji “Jugoslovenka”.

Očekuje vas luda zabava, zato ne propustite novo izdanje emisije “Amidži šou” večeras uživo od 22:30 časova na TV Pink!

Autor: M.Đ.