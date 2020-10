NEMA JOJ RAVNE: Dea Đurđević pokazala kako đuska uz veliki hit, celu koreografiju zna napamet! (VIDEO)

View this post on Instagram

Danas je počela moja 6-ta sezona na TV Pink. 💖 Pre nego što sam se prvi put pojavila kao reporter bila sam volonter u informativnoj redakciji (tek što sam završila Fakultet političkih nauka) zatim su prepoznali moj trud i počela sam da radim na svom prvom radnom mestu- reporter Jutarnjeg programa RTV Pink. Nakon dve sezone truda, rada na sebi i ulaganja u dodatno obrazovanje i praksu na Pink televiziji, menadžment televizije na čelu sa Željkom Mitrovićem mi je dao novu priliku za napredovanje. Postala sam voditelj najgledanijeg jutarnjeg programa u Srbiji- voditeljka Novog jutra. I ta bajka traje evo već 4 sezone. 💖 Želim da se zahvalim @zeljkomitrovic @milica.mitrovic.pink na tome što sam deo Pink porodice i što su jednoj devojčici dali priliku da postane žena kakva je sanjala da će biti. Hvala vam ❤️❤️❤️ @rtvpink @pink.rs @novojutro #rtvpink #voditeljka #novojutro #novinarka #deadjurdjevic #dea