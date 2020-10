View this post on Instagram

Morate imati poverenja u svoje sposobnosti, a onda biti dovoljno jaki da izdržite. 🍀 I kada je tesko, moram da se borim jer sam resila da se dignem s poda i vise ne zelim da nekome budem otirac. Drage zene, budite jake i istrajne u svojoj borbi, ma koliko bilo tesko. Pisite, tu smo da delimo misljenja i pomognemo jedni drugima. Volim vas. #tanjasavic #ljubav #sreca #radost #mysonsmylife